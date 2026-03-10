10 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PRESSÃO NA SAÚDE

Com lotação e KPC, Campinas pede 100 leitos urgentes ao Estado

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Prefeitura quer até 100 novos leitos SUS na Casa de Saúde após restrições no Mário Gatti e superlotação no Hospital da PUC-Campinas.
Prefeitura quer até 100 novos leitos SUS na Casa de Saúde após restrições no Mário Gatti e superlotação no Hospital da PUC-Campinas.

A Prefeitura de Campinas vai solicitar ao governo estadual a publicação urgente de um chamamento público para a criação de até 100 novos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade. As estruturas deverão funcionar na Casa de Saúde de Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O pedido será feito pelo prefeito Dário Saadi em reunião prevista para esta terça-feira (10) com o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.

A iniciativa ocorre após dois comunicados que ampliaram a pressão sobre a rede hospitalar da cidade. A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência e Emergência informou que a UTI Adulto do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti não receberá novos pacientes temporariamente, após a identificação de sete pacientes com a bactéria multirresistente KPC.

No mesmo dia, o Hospital e Maternidade Celso Pierro, ligado à Pontifícia Universidade Católica de Campinas, comunicou que não tem condições de receber novos pacientes encaminhados pela rede pública, devido a uma superlotação de 310% no pronto-socorro.

Diante do cenário, a ampliação de leitos do SUS passou a ser tratada como prioridade pela administração municipal, que mantém negociações com hospitais privados e com o governo estadual para reforçar a estrutura hospitalar da cidade.

Entre as iniciativas em andamento está o Hospital Metropolitano de Campinas, que será construído pelo Estado em um terreno doado pela Prefeitura.

Na última sexta-feira (6), também houve reforço na rede com a inauguração de novos leitos na Hospital Maternidade de Campinas, que passou a contar com três leitos de UTI destinados ao SUS e outros 18 na Unidade de Internação Clínica Cirúrgica.

Articulação para garantir atendimento

A Secretaria de Saúde de Campinas informou que a regulação municipal está atuando para redistribuir pacientes entre hospitais conveniados e garantir atendimento dentro da rede existente.

A pasta também pretende solicitar ao governo estadual redução no encaminhamento de pacientes de outras cidades para unidades de Campinas, medida considerada necessária para aliviar a pressão sobre os serviços hospitalares do município.

Comentários

Comentários