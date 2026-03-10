A Prefeitura de Campinas vai solicitar ao governo estadual a publicação urgente de um chamamento público para a criação de até 100 novos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade. As estruturas deverão funcionar na Casa de Saúde de Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O pedido será feito pelo prefeito Dário Saadi em reunião prevista para esta terça-feira (10) com o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.
A iniciativa ocorre após dois comunicados que ampliaram a pressão sobre a rede hospitalar da cidade. A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência e Emergência informou que a UTI Adulto do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti não receberá novos pacientes temporariamente, após a identificação de sete pacientes com a bactéria multirresistente KPC.
No mesmo dia, o Hospital e Maternidade Celso Pierro, ligado à Pontifícia Universidade Católica de Campinas, comunicou que não tem condições de receber novos pacientes encaminhados pela rede pública, devido a uma superlotação de 310% no pronto-socorro.
Diante do cenário, a ampliação de leitos do SUS passou a ser tratada como prioridade pela administração municipal, que mantém negociações com hospitais privados e com o governo estadual para reforçar a estrutura hospitalar da cidade.
Entre as iniciativas em andamento está o Hospital Metropolitano de Campinas, que será construído pelo Estado em um terreno doado pela Prefeitura.
Na última sexta-feira (6), também houve reforço na rede com a inauguração de novos leitos na Hospital Maternidade de Campinas, que passou a contar com três leitos de UTI destinados ao SUS e outros 18 na Unidade de Internação Clínica Cirúrgica.
Articulação para garantir atendimento
A Secretaria de Saúde de Campinas informou que a regulação municipal está atuando para redistribuir pacientes entre hospitais conveniados e garantir atendimento dentro da rede existente.
A pasta também pretende solicitar ao governo estadual redução no encaminhamento de pacientes de outras cidades para unidades de Campinas, medida considerada necessária para aliviar a pressão sobre os serviços hospitalares do município.