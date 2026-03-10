A Prefeitura de Campinas vai solicitar ao governo estadual a publicação urgente de um chamamento público para a criação de até 100 novos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade. As estruturas deverão funcionar na Casa de Saúde de Campinas.

O pedido será feito pelo prefeito Dário Saadi em reunião prevista para esta terça-feira (10) com o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.

A iniciativa ocorre após dois comunicados que ampliaram a pressão sobre a rede hospitalar da cidade. A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência e Emergência informou que a UTI Adulto do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti não receberá novos pacientes temporariamente, após a identificação de sete pacientes com a bactéria multirresistente KPC.