A terça-feira (10) começou com tempo fechado na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica céu nublado a encoberto durante todo o dia, com temperaturas mais amenas variando entre 20°C e 23°C.

Os moradores da região devem ficar atentos à possibilidade de chuva em qualquer momento do dia. Apesar disso, as precipitações devem ganhar mais intensidade entre a tarde e a noite.

De acordo com a meteorologia, não está descartada a ocorrência de temporais localizados, que podem ser acompanhados por descargas elétricas e pancadas mais fortes.