PREVISÃO DO TEMPO

Terça-feira tem céu fechado e risco de temporais na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Terça-feira de tempo nublado na região
Terça-feira de tempo nublado na região

terça-feira (10) começou com tempo fechado na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica céu nublado a encoberto durante todo o dia, com temperaturas mais amenas variando entre 20°C e 23°C.

Os moradores da região devem ficar atentos à possibilidade de chuva em qualquer momento do dia. Apesar disso, as precipitações devem ganhar mais intensidade entre a tarde e a noite.

De acordo com a meteorologia, não está descartada a ocorrência de temporais localizados, que podem ser acompanhados por descargas elétricas e pancadas mais fortes.

A orientação é redobrar a atenção, principalmente em áreas abertas, e acompanhar eventuais alertas meteorológicos ao longo do dia.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

