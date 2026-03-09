Um homem morreu atropelado na madrugada de sábado (7) após o veículo que dirigia apresentar problemas mecânicos na Rodovia Santos Dumont (SP-75), em Itu. O acidente ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 24, na alça de retorno no sentido sul da via.
De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o motorista de um Citroën C3 parou o carro no acostamento da alça de retorno após uma pane mecânica.
Ao descer do veículo e tentar atravessar a pista, ele acabou atingido por um Volkswagen Polo que trafegava pela faixa 2 da rodovia.
Com o impacto, a vítima foi arremessada e caiu no canteiro central da via.
Equipes de resgate da Via Colinas, concessionária responsável pela rodovia, foram acionadas. No entanto, quando chegaram ao local, constataram que o motorista já estava sem vida. O condutor do outro veículo não ficou ferido.
Agentes do Policiamento Rodoviário permaneceram no local para controlar o tráfego e preservar a área até a chegada da Perícia Científica de Sorocaba, que compareceu à rodovia às 5h44.
Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).