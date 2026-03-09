Um homem morreu atropelado na madrugada de sábado (7) após o veículo que dirigia apresentar problemas mecânicos na Rodovia Santos Dumont (SP-75), em Itu. O acidente ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 24, na alça de retorno no sentido sul da via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o motorista de um Citroën C3 parou o carro no acostamento da alça de retorno após uma pane mecânica.

Ao descer do veículo e tentar atravessar a pista, ele acabou atingido por um Volkswagen Polo que trafegava pela faixa 2 da rodovia.