Um grave acidente na BR-365 deixou cinco pessoas mortas e uma ferida na noite de domingo (8), nas proximidades do trevo de Coromandel, em Patrocínio, no Alto Paranaíba (MG). Entre as vítimas fatais estão uma mulher natural de Mogi Guaçu e outra nascida em Estiva Gerbi.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 22h para atender uma colisão frontal entre um Fiat Palio e um Chevrolet Celta. Também participaram do atendimento equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Inicialmente, o acidente deixou quatro mortos e dois feridos. No entanto, na manhã de segunda-feira (9), uma das vítimas que havia sido socorrida não resistiu aos ferimentos, elevando para cinco o número de mortos.

Quem são as vítimas