Um grave acidente na BR-365 deixou cinco pessoas mortas e uma ferida na noite de domingo (8), nas proximidades do trevo de Coromandel, em Patrocínio, no Alto Paranaíba (MG). Entre as vítimas fatais estão uma mulher natural de Mogi Guaçu e outra nascida em Estiva Gerbi.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 22h para atender uma colisão frontal entre um Fiat Palio e um Chevrolet Celta. Também participaram do atendimento equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Inicialmente, o acidente deixou quatro mortos e dois feridos. No entanto, na manhã de segunda-feira (9), uma das vítimas que havia sido socorrida não resistiu aos ferimentos, elevando para cinco o número de mortos.
Quem são as vítimas
Entre as vítimas fatais está Sebastião Soares de Souza, de 78 anos, que morava em Patrocínio, mas era natural de Setubinha (MG). A esposa dele, cuja idade não foi divulgada, sofreu fraturas nos membros inferiores e ferimentos no rosto. Ela foi imobilizada, monitorada e encaminhada ao pronto-socorro de Patrocínio.
No outro veículo estavam Ronaldo Alves dos Santos, de 49 anos, residente em Patrocínio e natural de Janaúba (MG), e Flávia de Cássia Alcântara Gomes, de 39 anos, que também morava na cidade, mas era natural de Mogi Guaçu (SP).
O filho do casal, Maycon William Alcântara dos Santos, de 8 anos, também morreu na colisão.
Já Ângela Maria Barbosa Dias, de 47 anos, natural de Estiva Gerbi (SP) e residente em Patrocínio, morreu na manhã de segunda-feira (9) na Santa Casa de Patrocínio, após ter sido socorrida com vida pelas equipes de resgate.
O acidente provocou grande comoção na cidade e na região. As causas da colisão frontal ainda serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.