O serviço de abordagem social para pessoas em situação de rua de Campinas realizou 170 atendimentos em diferentes regiões da cidade entre os dias 2 e 6 de março. No mesmo período, outras 33 pessoas foram atendidas no plantão da sede do serviço.
Além das abordagens nas ruas, as equipes também realizaram busca ativa, acompanhamento de casos e encaminhamentos para serviços públicos, reforçando a articulação com a rede municipal de assistência social e de saúde.
A região central concentrou o maior número de atendimentos, com 95 abordagens registradas ao longo da semana. Em seguida aparecem a região sul, com 35 atendimentos; o entorno do centro, com 22; a região noroeste, com oito; a região leste, com seis; e a região norte, com quatro.
Durante o período, os profissionais também prestaram atendimento presencial e remoto, além de responder a solicitações feitas por moradores por meio do serviço 156.
Entre as principais ações desenvolvidas estão encaminhamentos para emissão de documentos, inscrição no Cadastro Único, atendimento no Centro Pop, acesso ao Poupatempo e apoio em cartórios e na Defensoria Pública. Também houve direcionamento para unidades de saúde, CAPS AD e o programa Consultório na Rua, voltado ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade.
As equipes ainda acompanharam usuários em serviços de acolhimento, bancos, rodoviária e outras instituições públicas, facilitando o acesso a direitos e serviços essenciais.
Em alguns casos, também foram realizadas articulações com familiares, visitas domiciliares, grupos de acompanhamento e discussões técnicas com profissionais da rede socioassistencial.
Outro destaque do trabalho foi o apoio na emissão de certidões e documentos pessoais, etapa considerada fundamental para que pessoas em situação de rua possam acessar programas sociais e serviços públicos.
De acordo com o balanço do serviço, as atividades fazem parte de um esforço contínuo para ampliar a proteção social e garantir acesso à saúde, documentação e políticas públicas para essa população. As equipes também seguem realizando mapeamento socioassistencial em diferentes regiões da cidade e registrando os atendimentos no sistema municipal.