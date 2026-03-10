O serviço de abordagem social para pessoas em situação de rua de Campinas realizou 170 atendimentos em diferentes regiões da cidade entre os dias 2 e 6 de março. No mesmo período, outras 33 pessoas foram atendidas no plantão da sede do serviço.

Além das abordagens nas ruas, as equipes também realizaram busca ativa, acompanhamento de casos e encaminhamentos para serviços públicos, reforçando a articulação com a rede municipal de assistência social e de saúde.

A região central concentrou o maior número de atendimentos, com 95 abordagens registradas ao longo da semana. Em seguida aparecem a região sul, com 35 atendimentos; o entorno do centro, com 22; a região noroeste, com oito; a região leste, com seis; e a região norte, com quatro.