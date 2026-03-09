Um jovem de 23 anos foi encontrado sem vida na tarde deste domingo (8) na Rua Fernando Costa, na região da Vila Planalto, área central de Vinhedo.

O corpo foi localizado por testemunhas que passavam pelo local, que acionaram as autoridades.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal estiveram na área para isolar o local e preservar os vestígios até a chegada da perícia.