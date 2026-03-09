09 de março de 2026
Sampi Campinas
APURAÇÃO

Jovem de 23 anos é encontrado morto em rua no Centro de Vinhedo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Vinhedo
Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram acionadas e estiveram no local para isolar a área e garantir a preservação dos vestígios até a chegada da perícia.

Um jovem de 23 anos foi encontrado sem vida na tarde deste domingo (8) na Rua Fernando Costa, na região da Vila Planalto, área central de Vinhedo.

O corpo foi localizado por testemunhas que passavam pelo local, que acionaram as autoridades.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal estiveram na área para isolar o local e preservar os vestígios até a chegada da perícia.

A Polícia Científica realizou os trabalhos periciais ainda no local para auxiliar na apuração das circunstâncias da morte.

A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente.

O caso foi registrado no plantão policial de Vinhedo e será investigado pela Polícia Civil.

