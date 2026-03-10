A sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal de Campinas foi daquelas que passam quase despercebidas no radar político. Uma pauta modorrenta, recheada de honrarias, diplomas e homenagens, com poucos temas de impacto real para a cidade. Em cerca de duas horas e quinze minutos, os vereadores encerraram a décima Reunião Ordinária de 2026 sem grandes debates ou decisões de maior peso.
O cenário chama ainda mais atenção porque esta legislatura começou “vitaminada” de assessores. Cada vereador ganhou o direito de contratar mais três funcionários para os gabinetes, ampliação aprovada sob a justificativa de melhorar a qualidade do trabalho legislativo e aumentar a produtividade da Casa. Pelo menos até agora, o resultado prático não parece ter se refletido na produção parlamentar. A sessão desta segunda é um exemplo: muitos diplomas, títulos e homenagens — e quase nenhum projeto estrutural.
Entre os itens aprovados, o principal projeto veio do Executivo. Mesmo assim, nada de grande impacto ao município. Trata-se de uma proposta do prefeito Dário Saadi que atualiza a metragem de uma área pública no Jardim Santa Genebra destinada à entidade Casa dos Espíritos, responsável pelo lar de idosos Recanto Vovô Antonio. A alteração corrige uma divergência entre a área descrita na legislação de 1985 e a metragem registrada posteriormente em cartório. A lei original indicava 9.760 metros quadrados, enquanto o levantamento atualizado apontou 10.265,67 metros quadrados. A mudança permite regularizar a escritura definitiva de doação do terreno para a instituição. O projeto é importante para a instituição e foi aprovado em primeira discussão.
Fora isso, a pauta ficou dominada por decretos legislativos de concessão de honrarias. Foram aprovados diplomas de mérito gastronômico, esportivo e cultural, além de títulos de cidadania e reconhecimento público a diferentes personalidades. Também passou pelo plenário a denominação de uma via pública com o nome de Eduardo Girotto.
O contraste com o discurso sobre produtividade legislativa é inevitável. Em meio ao aumento do número de assessores e ao reforço da estrutura política dos gabinetes, o plenário apresentou uma agenda leve, com decisões administrativas pontuais e homenagens protocolares.
Um exemplo de proposta de mérito questionável que circula no Legislativo é o projeto do vereador Marcelo Silva (PL) que pretende instituir oficialmente nas escolas de educação infantil da cidade a comemoração do Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia da Família. A ideia levanta dúvidas sobre a real necessidade de legislação para algo desse porte.
No fim das contas, a sensação de uma a Câmara sem ideias, mais palco de homenagens do que como espaço de produção legislativa relevante.
Para um Legislativo que acabou de ampliar sua estrutura política e administrativa, a expectativa natural deveria ser outra, mas, convenhamos, alguém realmente esperava algo diferente?
Promessas no ar
A visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à região no último final de semana serviu para colocar Campinas novamente no radar das promessas de investimento do governo estadual. Durante agenda oficial em Paulínia, onde participou da entrega de uma nova estação de tratamento de esgoto, o governador se reuniu com o prefeito Dário Saadi, que aproveitou a presença do chefe do Executivo paulista para atualizar o andamento de projetos estratégicos para a cidade e para a Região Metropolitana de Campinas.
A reunião foi divulgada pela Prefeitura como um momento de alinhamento institucional e atualização de obras aguardadas há anos. No entanto, a comunicação do encontro chamou atenção por um detalhe importante: a ausência de prazos concretos. O relato da conversa foi marcado por expressões como “em breve”, “nas próximas semanas” ou promessas no condicional — algo que, para quem acompanha esses projetos há anos, soa familiar.
Entre os temas discutidos está o aguardado Hospital Metropolitano de Campinas, obra anunciada há anos e que ainda não saiu do papel. Segundo o prefeito, o governador afirmou que o projeto avançou e deve entrar em fase de licitação “em breve”, possivelmente nas próximas semanas. O hospital está previsto para uma área de cerca de 35 mil metros quadrados no Parque Itália, terreno doado pela Prefeitura, próximo ao complexo de saúde que reúne o Hospital Mário Gatti, o Hospital da Mulher, o AME e outras estruturas assistenciais. A promessa é de uma unidade com aproximadamente 400 leitos, capaz de ampliar significativamente a capacidade hospitalar da região.
Outro assunto inevitável foi o Trem Intercidades, projeto ferroviário que pretende ligar Campinas à capital paulista com maior rapidez. De acordo com Tarcísio, as obras devem começar ainda neste mês de março. A afirmação, porém, ainda carece de detalhes públicos mais claros sobre este cronograma.
A conversa também abordou a duplicação da Rodovia Miguel Melhado Campos, via estratégica para o acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos e ligação entre as rodovias Anhanguera e Santos Dumont. Segundo Dário Saadi, o governador informou que a obra já está concluída e deve ser inaugurada em breve.
Outro ponto mencionado foi o avanço das barragens de Pedreira e Amparo, consideradas fundamentais para reforçar a segurança hídrica da região. De acordo com o governador, os reservatórios devem ser concluídos no segundo semestre deste ano. Neste caso, eu tenho sérias dúvidas, pelo tamanho da obra, que essa entrega aconteça este ano.
O conjunto de anúncios mostra que Campinas continua presente na agenda estadual, mas também revela um padrão conhecido na política de infraestrutura: muitos projetos relevantes ainda vivem no território do “em breve”. Falta transformar promessa em calendário.
A visita de Tarcísio acontece em um momento político importante. O governador, que durante meses foi especulado como possível nome para disputar a Presidência da República, agora, enfim, foca na disputa pela reeleição ao governo paulista. Nesse cenário, fortalecer a relação com prefeitos de grandes cidades do interior passa a ser parte natural da estratégia.
Campinas, pela dimensão econômica e política, é peça central nesse tabuleiro. O problema é que a cidade já acumula uma longa coleção de anúncios que demoraram a sair do papel.
Por enquanto, o encontro serviu mais como reafirmação de intenções. A região ouviu novamente as promessas. Agora aguarda, mais uma vez, pelos prazos.
Um momento de folga
Caros leitores, a coluna fará uma breve pausa de cerca de uma semana para recarregar as baterias. Além deste espaço, também atuo como editor e redator do Portal Sampi Campinas e, pelas manhãs, ocupo o nobre espaço do Jornal da Manhã Regional, da Jovem Pan Campinas, além de outras funções que a rotina naturalmente exige.
Diante disso, chegou o momento de uma pequena folga, aproveitando o período para curtir a família e os amigos antes de retomar as atividades.
A coluna retorna normalmente no dia 19 de março, com novos conteúdos, análises e bastidores da política e do cotidiano da região.
Um grande abraço a todos e até lá.
