A sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal de Campinas foi daquelas que passam quase despercebidas no radar político. Uma pauta modorrenta, recheada de honrarias, diplomas e homenagens, com poucos temas de impacto real para a cidade. Em cerca de duas horas e quinze minutos, os vereadores encerraram a décima Reunião Ordinária de 2026 sem grandes debates ou decisões de maior peso.

O cenário chama ainda mais atenção porque esta legislatura começou “vitaminada” de assessores. Cada vereador ganhou o direito de contratar mais três funcionários para os gabinetes, ampliação aprovada sob a justificativa de melhorar a qualidade do trabalho legislativo e aumentar a produtividade da Casa. Pelo menos até agora, o resultado prático não parece ter se refletido na produção parlamentar. A sessão desta segunda é um exemplo: muitos diplomas, títulos e homenagens — e quase nenhum projeto estrutural.

Entre os itens aprovados, o principal projeto veio do Executivo. Mesmo assim, nada de grande impacto ao município. Trata-se de uma proposta do prefeito Dário Saadi que atualiza a metragem de uma área pública no Jardim Santa Genebra destinada à entidade Casa dos Espíritos, responsável pelo lar de idosos Recanto Vovô Antonio. A alteração corrige uma divergência entre a área descrita na legislação de 1985 e a metragem registrada posteriormente em cartório. A lei original indicava 9.760 metros quadrados, enquanto o levantamento atualizado apontou 10.265,67 metros quadrados. A mudança permite regularizar a escritura definitiva de doação do terreno para a instituição. O projeto é importante para a instituição e foi aprovado em primeira discussão.