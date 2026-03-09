09 de março de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa com chuva e calor em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Segunda-feira começa com sol entre nuvens, mas pancadas de chuva voltam a atingir Campinas ao longo da tarde.
Depois de um final de semana marcado por instabilidades em Campinas e na região, a segunda-feira começa com previsão de chuva. O dia ainda terá períodos de sol entre muitas nuvens, principalmente durante a manhã.

Com o avanço da tarde, a instabilidade volta a ganhar força, com pancadas de chuva que podem se estender até a noite.

As temperaturas variam entre 20°C e 28°C, mantendo o padrão de calor e umidade elevada típico do verão na região.

A expectativa é de acumulado em torno de 9 milímetros, com chuva irregular e possibilidade de trovoadas isoladas no fim do dia.

É o início de mais uma semana com tempo instável em Campinas.

