Depois de um final de semana marcado por instabilidades em Campinas e na região, a segunda-feira começa com previsão de chuva. O dia ainda terá períodos de sol entre muitas nuvens, principalmente durante a manhã.

Com o avanço da tarde, a instabilidade volta a ganhar força, com pancadas de chuva que podem se estender até a noite.

As temperaturas variam entre 20°C e 28°C, mantendo o padrão de calor e umidade elevada típico do verão na região.