Sampi Campinas
Logo Sampi
TRÁFICO

Polícia prende mulher com mais de 5 kg de drogas em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/2° Dise
Drogas apreendidas pela Polícia Civil
A Polícia Civil de Campinas prendeu em flagrante, na tarde de sexta-feira (6), uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na região. A ação foi realizada por equipes da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes).

A prisão ocorreu em um barraco localizado na cidade de Hortolândia, onde a suspeita mantinha em depósito uma grande quantidade de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos mais de cinco quilos de drogas de diferentes naturezas, entre elas crack, cocaína, maconha e dry, substância derivada da cannabis com alto teor de THC.

De acordo com as investigações, o material tinha nítida destinação ao comércio ilegal e ao consumo de terceiros. Diante das evidências, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à sede da especializada, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

