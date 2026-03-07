O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o jardineiro Eliel Pimentel Fraga a 43 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo feminicídio da ex-companheira Adriele de Freitas Pimentel. O crime, que chocou a cidade de Indaiatuba, aconteceu em setembro de 2024.
De acordo com as investigações, na manhã do dia 24 de setembro, por volta das 6h30, Eliel foi até a residência da vítima, localizada na rua Guará, no bairro Recreio Campestre de Viracopos. Com as chaves do imóvel, ele invadiu a casa e atacou Adriele com sete facadas. O crime aconteceu na cozinha, onde o corpo da jovem de 35 anos foi encontrado pela GCM (Guarda Civil Municipal).
Após o ataque, o jardineiro fugiu do local, mas se apresentou à polícia horas depois, confessando o assassinato. A perícia esteve na cena do crime e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campinas.
A defesa do réu ainda pode recorrer da decisão. Adriele, segundo a polícia, já havia sido vítima de agressões anteriores por parte do ex-companheiro.