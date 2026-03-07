O fundador do MBL, presidente do partido Missão e pré-candidato à Presidência da República em 2026, Renan Santos, afirmou em entrevista ao FPX Cast/PodConecta que o caso Banco Master envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro tem potencial para provocar uma crise de grandes proporções nos bastidores do poder em Brasília. Para ele, o avanço das investigações pode atingir não apenas agentes políticos, mas derrubar ministros do Supremo Tribunal Federal, com relações íntimas e supostamente promíscuas, e setores da elite econômica.

Ao comentar a nova prisão de Vorcaro e a troca de relatoria no STF, Renan avaliou que o ministro André Mendonça teria disposição real de tocar o caso, mas ponderou que isso dependerá de um ambiente mais amplo dentro da Corte, principalmente pelo relacionamento de Dias Tofolli e Alexandre de Moraes com o banqueiro. “O André Mendonça tem uma intenção que eu considero verdadeira em andar com o caso”, disse. Na sequência, acrescentou que o desfecho pode ser explosivo com uma possível delação: “Se ele delata o Ciro Nogueira, vou dar um nome bem claro. Delatou o Ciro Nogueira, se o Ciro Nogueira abre a boca, cai a república. O Ciro Nogueira tinha negócio com todo mundo, inclusive com o ministro do STF”.

Na avaliação do dirigente do Missão, há hoje um movimento de contenção institucional para evitar que a investigação produza efeitos em cadeia. Mesmo assim, ele sustenta que a crise já escapou do controle. “Todo mundo quer trabalhar para ter uma espécie de equilíbrio instável”, afirmou. E completou: “Eu tendo a achar que é muito difícil segurar essa instabilidade”.