Um veículo de transporte de valores tombou na tarde de sábado (7) no km 66 da Rodovia João Beira (SP-095), em Jaguariúna. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido e a carga transportada foi preservada.
De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o carro-forte colidiu contra o guard-rail e acabou capotando na faixa de rolamento da rodovia. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.
Equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foram acionadas para o atendimento da ocorrência e apoio na sinalização do local.
Durante o trabalho das equipes, uma das faixas precisou ser interditada temporariamente, mas não houve registro de congestionamento significativo no trecho.