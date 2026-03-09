09 de março de 2026
ACIDENTE

Carro-forte carregado com dinheiro tomba em rodovia de Jaguariúna

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Roberto Torrecilhas
Carro-forte tombou após colidir contra guard-rail na Rodovia João Beira; carga foi preservada e ninguém se feriu.

Um veículo de transporte de valores tombou na tarde de sábado (7) no km 66 da Rodovia João Beira (SP-095), em Jaguariúna. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido e a carga transportada foi preservada.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), o carro-forte colidiu contra o guard-rail e acabou capotando na faixa de rolamento da rodovia. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

Equipes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foram acionadas para o atendimento da ocorrência e apoio na sinalização do local.

Durante o trabalho das equipes, uma das faixas precisou ser interditada temporariamente, mas não houve registro de congestionamento significativo no trecho.

