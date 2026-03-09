Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal resultou na apreensão de 570 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A droga estava escondida em uma carga de café que seria exportada para a Bélgica.
A apreensão ocorreu na sexta-feira (6), mas foi divulgada oficialmente no sábado (7). Segundo a Polícia Federal, o entorpecente foi localizado durante fiscalizações de rotina em cargas destinadas ao mercado externo no terminal de cargas do aeroporto.
Com essa nova ocorrência, o volume de cocaína apreendido em Viracopos em 2026 já ultrapassa uma tonelada.
Em janeiro deste ano, cerca de 470 quilos da droga foram encontrados em um carregamento de frutas que tinha como destino a Alemanha.
Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar os responsáveis pela tentativa de tráfico internacional de drogas.