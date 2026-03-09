Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal resultou na apreensão de 570 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A droga estava escondida em uma carga de café que seria exportada para a Bélgica.

A apreensão ocorreu na sexta-feira (6), mas foi divulgada oficialmente no sábado (7). Segundo a Polícia Federal, o entorpecente foi localizado durante fiscalizações de rotina em cargas destinadas ao mercado externo no terminal de cargas do aeroporto.

Com essa nova ocorrência, o volume de cocaína apreendido em Viracopos em 2026 já ultrapassa uma tonelada.