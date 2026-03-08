Dois adolescentes ficaram feridos após um acidente na tarde da última sexta-feira (6), no bairro Parque Universitário de Viracopos, na região do distrito do Ouro Verde, em Campinas. Eles estavam em uma bicicleta elétrica quando colidiram com um carro.

De acordo com a PM (Polícia Militar), os jovens seguiam pela calçada e entraram na contramão ao acessar a rua, momento em que foram atingidos pelo veículo. O motorista disse que não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

Com o impacto, um dos adolescentes sofreu fraturas no braço. O outro teve traumatismo craniano leve. Ambos foram socorridos e encaminhados a hospitais da região: um para o Hospital PUC-Campinas e o outro, transportado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, para o HC (Hospital de Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).