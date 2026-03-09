Um acidente envolvendo uma carreta e um automóvel provocou congestionamento na manhã desta segunda-feira (9) no Anel Viário Adalberto Panzan, em Campinas, via que faz a ligação com a Rodovia Anhanguera.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Autoban, os veículos trafegavam no sentido Norte quando, por motivos que ainda serão apurados, a carreta colidiu com o automóvel. Com o impacto, o carro foi arremessado para o acostamento e a carreta acabou tombando sobre a pista.
A ocorrência foi registrada por volta das 5h31, em meio a condições de chuva na rodovia.
Três pessoas ficaram feridas. Uma vítima teve ferimentos leves, enquanto outras duas apresentaram estado moderado e foram encaminhadas para atendimento médico, sendo uma levada a hospital e outra a uma UPA.
Por causa do acidente, faixas da rodovia e o acostamento precisaram ser interditados parcialmente, o que gerou congestionamento de cerca de 6,5 quilômetros, do km 8 ao km 1 no sentido Norte.
Equipes da concessionária atuaram no destombamento do cavalo mecânico da carreta, mas o veículo ainda permanecia sobre a faixa 3 durante a manhã, mantendo reflexos no tráfego no trecho.