Um acidente envolvendo uma carreta e um automóvel provocou congestionamento na manhã desta segunda-feira (9) no Anel Viário Adalberto Panzan, em Campinas, via que faz a ligação com a Rodovia Anhanguera.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Autoban, os veículos trafegavam no sentido Norte quando, por motivos que ainda serão apurados, a carreta colidiu com o automóvel. Com o impacto, o carro foi arremessado para o acostamento e a carreta acabou tombando sobre a pista.

A ocorrência foi registrada por volta das 5h31, em meio a condições de chuva na rodovia.