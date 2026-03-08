A Prefeitura de Sumaré realizou na última sexta-feira (6) mais uma etapa da Operação Chorume, iniciativa que combate o derramamento do líquido poluente por caminhões de lixo nas vias da cidade. Desta vez, a fiscalização aconteceu na Avenida Antônia Pereira de Camargo, no Jardim Dall'Orto, onde 50 veículos foram vistoriados e quatro acabaram multados.

A ação é coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural em parceria com a Secretaria de Sustentabilidade. Além de verificar possíveis vazamentos de chorume, líquido escuro e malcheiroso resultante da decomposição de resíduos orgânicos, as equipes também inspecionaram as condições gerais dos veículos e a documentação dos motoristas.

De acordo com a lei municipal que trata das infrações ambientais, o valor da multa para quem transporta lixo, resíduos ou produtos perigosos e permite o derramamento em vias públicas é de R$ 5,6 mil. Em caso de reincidência, a penalidade pode chegar a R$ 11,2 mil.