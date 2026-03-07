A Secretaria de Saúde de Campinas inicia nesta segunda-feira, 9, a imunização de um público específico de crianças contra o Vírus Sincicial Respiratório, principal causa de bronquiolite e pneumonias graves nos primeiros anos de vida.
A proteção será aplicada em bebês prematuros com menos de seis meses de idade e crianças com comorbidades com menos de dois anos, consideradas mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus.
A aplicação será realizada nos Centros de Saúde de Campinas e em maternidades conveniadas ao SUS. O imunizante utilizado é o Nirsevimabe, um anticorpo monoclonal incorporado recentemente ao Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde.
A coordenadora do Programa de Imunização do município, Chaúla Vizelli, destacou a importância da estratégia para proteger crianças mais suscetíveis a quadros graves da doença. "Esse anticorpo monoclonal representa um avanço importante na proteção dos bebês mais vulneráveis ao VSR. Com a imunoprofilaxia, esperamos reduzir as internações e os casos graves nessa faixa etária. Por isso, orientamos as famílias a não deixarem essa proteção para depois — procurem o Centro de Saúde para avaliação e indicação pela equipe de saúde", orienta.
O vírus é responsável pela maioria dos casos de bronquiolite e pneumonias em crianças pequenas. Em 2025, Campinas registrou 1.182 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) relacionados ao VSR, sendo a maior parte em bebês com menos de um ano. No mesmo período, foram 14 mortes associadas à infecção.
Quem pode receber o imunizante
O anticorpo é indicado para dois grupos de crianças:
- Bebês prematuros com até 36 semanas e 6 dias de gestação, com menos de seis meses de idade, independentemente do peso ao nascer ou da vacinação da mãe contra o vírus.
- Crianças com comorbidades, com menos de dois anos, incluindo casos de cardiopatia congênita, broncodisplasia pulmonar, imunocomprometimento grave, Síndrome de Down, fibrose cística, doenças neuromusculares ou anomalias congênitas das vias aéreas.
A distribuição do nirsevimabe ocorre de forma nominal e controlada, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Por isso, o imunizante não estará disponível à pronta entrega nas unidades.
Famílias que já foram contatadas por agentes de saúde devem comparecer ao Centro de Saúde indicado, na data e horário informados, levando a caderneta da criança e os documentos solicitados.
Já responsáveis por crianças elegíveis que ainda não receberam contato devem procurar o Centro de Saúde de referência do território, com a caderneta de pré-natal ou laudo médico que comprove a condição. Após a confirmação dos critérios, a unidade solicitará a dose e fará o agendamento.
Os endereços e horários das unidades podem ser consultados no portal da vacinação do município.
Aplicação também nas maternidades
Bebês internados em maternidades conveniadas ao SUS também poderão receber o anticorpo ainda durante a internação, conforme disponibilidade de doses.
As unidades que participarão da estratégia são:
- Hospital Maternidade de Campinas
- Hospital da Mulher CAISM
- Hospital e Maternidade Celso Pierro
Caso o bebê receba alta antes da aplicação, a família deverá procurar o Centro de Saúde de referência para seguir o fluxo de avaliação e agendamento.
Além da estratégia voltada às crianças, Campinas também oferece vacina contra o VSR para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. Os anticorpos produzidos pela mãe são transferidos ao bebê durante a gestação, garantindo proteção nos primeiros meses de vida.
Para as gestantes, a vacina está disponível em todos os Centros de Saúde e não é necessário agendamento.