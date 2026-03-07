07 de março de 2026
PROTEÇÃO INFANTIL

Campinas inicia aplicação de anticorpo contra VSR em bebês

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação/PMC
Campinas começa a aplicar anticorpo contra vírus respiratório em bebês prematuros e crianças com doenças pré-existentes.
Campinas começa a aplicar anticorpo contra vírus respiratório em bebês prematuros e crianças com doenças pré-existentes.

Secretaria de Saúde de Campinas inicia nesta segunda-feira, 9, a imunização de um público específico de crianças contra o Vírus Sincicial Respiratório, principal causa de bronquiolite e pneumonias graves nos primeiros anos de vida.

A proteção será aplicada em bebês prematuros com menos de seis meses de idade e crianças com comorbidades com menos de dois anos, consideradas mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus.

A aplicação será realizada nos Centros de Saúde de Campinas e em maternidades conveniadas ao SUS. O imunizante utilizado é o Nirsevimabe, um anticorpo monoclonal incorporado recentemente ao Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde.

A coordenadora do Programa de Imunização do município, Chaúla Vizelli, destacou a importância da estratégia para proteger crianças mais suscetíveis a quadros graves da doença. "Esse anticorpo monoclonal representa um avanço importante na proteção dos bebês mais vulneráveis ao VSR. Com a imunoprofilaxia, esperamos reduzir as internações e os casos graves nessa faixa etária. Por isso, orientamos as famílias a não deixarem essa proteção para depois — procurem o Centro de Saúde para avaliação e indicação pela equipe de saúde", orienta.

O vírus é responsável pela maioria dos casos de bronquiolite e pneumonias em crianças pequenas. Em 2025, Campinas registrou 1.182 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) relacionados ao VSR, sendo a maior parte em bebês com menos de um ano. No mesmo período, foram 14 mortes associadas à infecção.

Quem pode receber o imunizante

O anticorpo é indicado para dois grupos de crianças:

  • Bebês prematuros com até 36 semanas e 6 dias de gestação, com menos de seis meses de idade, independentemente do peso ao nascer ou da vacinação da mãe contra o vírus.
  • Crianças com comorbidades, com menos de dois anos, incluindo casos de cardiopatia congênita, broncodisplasia pulmonar, imunocomprometimento grave, Síndrome de Down, fibrose cística, doenças neuromusculares ou anomalias congênitas das vias aéreas.

A distribuição do nirsevimabe ocorre de forma nominal e controlada, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Por isso, o imunizante não estará disponível à pronta entrega nas unidades.

Famílias que já foram contatadas por agentes de saúde devem comparecer ao Centro de Saúde indicado, na data e horário informados, levando a caderneta da criança e os documentos solicitados.

Já responsáveis por crianças elegíveis que ainda não receberam contato devem procurar o Centro de Saúde de referência do território, com a caderneta de pré-natal ou laudo médico que comprove a condição. Após a confirmação dos critérios, a unidade solicitará a dose e fará o agendamento.

Os endereços e horários das unidades podem ser consultados no portal da vacinação do município.

Aplicação também nas maternidades

Bebês internados em maternidades conveniadas ao SUS também poderão receber o anticorpo ainda durante a internação, conforme disponibilidade de doses.

As unidades que participarão da estratégia são:

  • Hospital Maternidade de Campinas
  • Hospital da Mulher CAISM
  • Hospital e Maternidade Celso Pierro

Caso o bebê receba alta antes da aplicação, a família deverá procurar o Centro de Saúde de referência para seguir o fluxo de avaliação e agendamento.

Além da estratégia voltada às crianças, Campinas também oferece vacina contra o VSR para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. Os anticorpos produzidos pela mãe são transferidos ao bebê durante a gestação, garantindo proteção nos primeiros meses de vida.

Para as gestantes, a vacina está disponível em todos os Centros de Saúde e não é necessário agendamento.

Comentários

