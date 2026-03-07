A Secretaria de Saúde de Campinas inicia nesta segunda-feira, 9, a imunização de um público específico de crianças contra o Vírus Sincicial Respiratório, principal causa de bronquiolite e pneumonias graves nos primeiros anos de vida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A proteção será aplicada em bebês prematuros com menos de seis meses de idade e crianças com comorbidades com menos de dois anos, consideradas mais vulneráveis às complicações causadas pelo vírus.

A aplicação será realizada nos Centros de Saúde de Campinas e em maternidades conveniadas ao SUS. O imunizante utilizado é o Nirsevimabe, um anticorpo monoclonal incorporado recentemente ao Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde.