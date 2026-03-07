07 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SUMARÉ

Homem é preso suspeito de estuprar enteada da mãe de 12 anos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher
Caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (5) suspeito de estuprar a enteada da mãe, uma menina de 12 anos, em Sumaré. O crime aconteceu na região da rua Rio Pindaré e é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município.

A denúncia chegou às autoridades por meio da escola onde a vítima estuda. A adolescente procurou a direção da unidade e, em relato reservado, contou que o filho da madrasta havia abusado sexualmente dela e que estava sentindo dores. Imediatamente, a escola acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

Os pais da menina foram chamados até a instituição de ensino. Durante a abordagem inicial da PM, o suspeito optou por permanecer em silêncio, conforme registrado no boletim de ocorrência. A vítima foi encaminhada pela delegada ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames sexológicos.

Em seu depoimento, a menor detalhou que as relações sexuais com o acusado ocorreram no último dia 3 de março e que novas investidas teriam acontecido na manhã da última quinta-feira. Diante da fragilidade do ambiente familiar e da falta de apoio dos responsáveis, o Conselho Tutelar determinou o afastamento imediato da adolescente de casa.

Ela foi acolhida e encaminhada a um abrigo municipal, onde receberá proteção do Estado. O suspeito foi levado para a Cadeia Pública de Sumaré. Após passar por audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em preventiva, mantendo o homem detido enquanto as investigações seguem em andamento.

Comentários

Comentários