Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (5) suspeito de estuprar a enteada da mãe, uma menina de 12 anos, em Sumaré. O crime aconteceu na região da rua Rio Pindaré e é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município.

A denúncia chegou às autoridades por meio da escola onde a vítima estuda. A adolescente procurou a direção da unidade e, em relato reservado, contou que o filho da madrasta havia abusado sexualmente dela e que estava sentindo dores. Imediatamente, a escola acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

Os pais da menina foram chamados até a instituição de ensino. Durante a abordagem inicial da PM, o suspeito optou por permanecer em silêncio, conforme registrado no boletim de ocorrência. A vítima foi encaminhada pela delegada ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames sexológicos.