Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (5) suspeito de estuprar a enteada da mãe, uma menina de 12 anos, em Sumaré. O crime aconteceu na região da rua Rio Pindaré e é investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município.
A denúncia chegou às autoridades por meio da escola onde a vítima estuda. A adolescente procurou a direção da unidade e, em relato reservado, contou que o filho da madrasta havia abusado sexualmente dela e que estava sentindo dores. Imediatamente, a escola acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.
Os pais da menina foram chamados até a instituição de ensino. Durante a abordagem inicial da PM, o suspeito optou por permanecer em silêncio, conforme registrado no boletim de ocorrência. A vítima foi encaminhada pela delegada ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames sexológicos.
Em seu depoimento, a menor detalhou que as relações sexuais com o acusado ocorreram no último dia 3 de março e que novas investidas teriam acontecido na manhã da última quinta-feira. Diante da fragilidade do ambiente familiar e da falta de apoio dos responsáveis, o Conselho Tutelar determinou o afastamento imediato da adolescente de casa.
Ela foi acolhida e encaminhada a um abrigo municipal, onde receberá proteção do Estado. O suspeito foi levado para a Cadeia Pública de Sumaré. Após passar por audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em preventiva, mantendo o homem detido enquanto as investigações seguem em andamento.