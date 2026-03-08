09 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
FISCALIZAÇÃO

Operação em bares prende foragida e lacra comércios em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
Operação aconteceu na sexta-feira
Operação aconteceu na sexta-feira

Uma ação conjunta entre forças de segurança e órgãos municipais foi realizada na última sexta-feira (6) no Centro de Campinas, com foco no combate ao tráfico de drogas, na fiscalização de estabelecimentos comerciais e no reforço da segurança viária. A operação aconteceu nas proximidades do Terminal Central, da Ceasinha e também na Avenida Prefeito José Nicolau Ludgero Maseli.

Durante a ação, 41 comércios foram vistoriados. Dois deles foram lacrados, dois multados e um notificado. As equipes também apreenderam nove máquinas caça-níqueis, 113 gramas de entorpecentes, entre maconha, crack, cocaína e dry, e um simulacro de arma de fogo.

Uma mulher que era procurada pela Justiça foi presa e encaminhada ao distrito policial para os procedimentos cabíveis. A operação contou com 111 agentes e 48 viaturas da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Urbanismo, Setec e Emdec.

"A atuação integrada entre as instituições reforça o trabalho contínuo da Prefeitura de Campinas para coibir ilegalidades, organizar o espaço público e ampliar a segurança de quem vive, trabalha ou circula diariamente pela região central", informou a nota da Prefeitura de Campinas.

