Uma ação conjunta entre forças de segurança e órgãos municipais foi realizada na última sexta-feira (6) no Centro de Campinas, com foco no combate ao tráfico de drogas, na fiscalização de estabelecimentos comerciais e no reforço da segurança viária. A operação aconteceu nas proximidades do Terminal Central, da Ceasinha e também na Avenida Prefeito José Nicolau Ludgero Maseli.
Durante a ação, 41 comércios foram vistoriados. Dois deles foram lacrados, dois multados e um notificado. As equipes também apreenderam nove máquinas caça-níqueis, 113 gramas de entorpecentes, entre maconha, crack, cocaína e dry, e um simulacro de arma de fogo.
Uma mulher que era procurada pela Justiça foi presa e encaminhada ao distrito policial para os procedimentos cabíveis. A operação contou com 111 agentes e 48 viaturas da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Urbanismo, Setec e Emdec.
"A atuação integrada entre as instituições reforça o trabalho contínuo da Prefeitura de Campinas para coibir ilegalidades, organizar o espaço público e ampliar a segurança de quem vive, trabalha ou circula diariamente pela região central", informou a nota da Prefeitura de Campinas.