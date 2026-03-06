O Hospital Maternidade de Campinas inaugurou novos espaços assistenciais que ampliam a capacidade de atendimento e reforçam a rede pública de saúde da cidade. As novas estruturas incluem uma UTI Adulto com 10 leitos e uma Unidade de Internação Clínica Cirúrgica com 36 leitos, parte deles destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Na nova UTI, três leitos serão reservados ao SUS, enquanto sete atenderão convênios e pacientes particulares. Já a unidade de internação clínica cirúrgica conta com 18 leitos para o SUS e 18 para convênios e atendimento particular. Segundo a administração, todos os pacientes terão acesso à mesma estrutura e padrão de atendimento.
Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Dário Saadi destacou a importância da ampliação para o sistema de saúde local. "O mais importante aqui é que essas novas instalações vão atender, no mesmo espaço, com a mesma qualidade, o paciente de convênio, um paciente particular e o paciente do SUS. Por isso que é um avanço muito importante a ampliação desses leitos para atender à demanda que Campinas e região têm", afirmou.
Atualmente, o hospital possui 256 leitos, sendo 118 destinados ao SUS e 138 para convênios e atendimento particular.
Nova gestão da maternidade
Divulgação/PMC
A maternidade passou por uma mudança administrativa em 27 de maio de 2024, quando a gestão foi assumida pela Sociedade Campineira de Educação e Instrução (SCEI), entidade mantenedora da PUC-Campinas e do Hospital e Maternidade Celso Pierro. A instituição é presidida pelo arcebispo metropolitano de Campinas, Dom João Inácio Müller, que comentou o processo de transição. "O prefeito veio conversar conosco. Ele apostou em nós: 'se a PUC assumir, vai dar certo'. Então, isso nos honra muito, nós somos muito gratos a isso. Ou seja, nós percebemos que o nosso prefeito tem uma visão muito boa da nossa instituição. Então, a gente agradece muito. E aquilo que está acontecendo no dia a dia nós agradecemos ao seu empenho e sua proximidade conosco", afirmou.
O coordenador-geral do hospital, Aguinaldo Pereira Catanoce, disse que a entrega das novas áreas representa um avanço na reorganização da unidade. "Isso aqui reforça o nosso compromisso com o nosso papel e com a nossa missão. Todo dia, quando eu saio daqui, eu sinto que a gente desatou um nó, ou dois ou três", destacou.
Estrutura e especialidades
A nova UTI Adulto atenderá pacientes de diferentes especialidades já presentes no hospital, como ginecologia, obstetrícia, urologia, oncologia/mastologia, otorrinolaringologia, ortopedia, cirurgia geral e cirurgia plástica.
Entre os diferenciais da unidade estão janelas amplas que permitem a manutenção do ciclo natural de dia e noite, recurso considerado importante para a recuperação clínica dos pacientes. A estrutura também inclui ambiente humanizado e equipamentos de alta tecnologia.
Os investimentos somam R$ 3,7 milhões na unidade de internação cirúrgica e R$ 5,5 milhões na UTI Adulto. Parte dos recursos veio de emendas parlamentares de vereadores de Campinas.