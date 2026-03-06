O Hospital Maternidade de Campinas inaugurou novos espaços assistenciais que ampliam a capacidade de atendimento e reforçam a rede pública de saúde da cidade. As novas estruturas incluem uma UTI Adulto com 10 leitos e uma Unidade de Internação Clínica Cirúrgica com 36 leitos, parte deles destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Na nova UTI, três leitos serão reservados ao SUS, enquanto sete atenderão convênios e pacientes particulares. Já a unidade de internação clínica cirúrgica conta com 18 leitos para o SUS e 18 para convênios e atendimento particular. Segundo a administração, todos os pacientes terão acesso à mesma estrutura e padrão de atendimento.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Dário Saadi destacou a importância da ampliação para o sistema de saúde local. "O mais importante aqui é que essas novas instalações vão atender, no mesmo espaço, com a mesma qualidade, o paciente de convênio, um paciente particular e o paciente do SUS. Por isso que é um avanço muito importante a ampliação desses leitos para atender à demanda que Campinas e região têm", afirmou.