A definição do futuro do transporte coletivo de Campinas acontece nesta quinta-feira (5), às 14h, na sede da B3, em São Paulo. Na ocasião, serão abertos os envelopes com as propostas financeiras das empresas interessadas na concessão que vai operar o sistema de ônibus da cidade pelos próximos 15 anos, em um contrato estimado em R$ 11 bilhões.

A etapa desta quinta é considerada a fase decisiva da licitação, pois revelará os valores ofertados pelos concorrentes para assumir os dois lotes do sistema. A disputa reúne seis propostas apresentadas por cinco grupos econômicos.

Participam do certame o Consórcio Andorinha, Consórcio Grande Campinas, Consórcio Mov Campinas, Consórcio VCP Mobilidade e a empresa Sancetur, que apresentou propostas para os dois lotes.