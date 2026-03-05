A licitação que vai definir o novo sistema de transporte coletivo de Campinas pelos próximos 15 anos foi decidida nesta quinta-feira (5), durante sessão realizada na sede da B3, em São Paulo.

O resultado confirmou a vitória da Sancetur, ligada ao empresário Marco Antonio Abi Chedid, no Lote Sul, enquanto o Consórcio Grande Campinas ficou com o Lote Norte.

A proposta vencedora do Lote Sul apresentou deságio de 14,9%, enquanto o Lote Norte teve desconto de 19,3% em relação ao valor de referência previsto no edital.