05 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ORQUÍDEAS

Ladrão é preso pela GM após furtar flores para vender em Holambra

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM
A ação ocorreu após uma denúncia do representante do estabelecimento, que relatou que os furtos vinham ocorrendo há semanas.
A ação ocorreu após uma denúncia do representante do estabelecimento, que relatou que os furtos vinham ocorrendo há semanas.

Guarda Civil Municipal (GCM) de Holambra prendeu, na quarta-feira (4), um homem acusado de furtar orquídeas de uma empresa de plantas ornamentais localizada no bairro Imigrantes.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação ocorreu após denúncia do representante do estabelecimento, que informou à corporação que os furtos vinham acontecendo há algumas semanas.

Durante patrulhamento nas imediações, a equipe da Base Avançada do bairro localizou o suspeito e realizou a abordagem. Com ele, os agentes encontraram R$ 100 em dinheiro.

Questionado, o homem confessou o crime e relatou que vendeu parte das flores para um comerciante da região por R$ 50 e doou uma unidade a uma moradora.

A GCM conseguiu recuperar as flores com os receptadores e encaminhou a ocorrência à delegacia.

O comerciante foi autuado por receptação e acabou liberado após pagamento de fiança. Já o autor do furto permaneceu preso à disposição da Justiça e responderá pelo crime de furto qualificado.

Comentários

Comentários