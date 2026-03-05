A Guarda Civil Municipal (GCM) de Holambra prendeu, na quarta-feira (4), um homem acusado de furtar orquídeas de uma empresa de plantas ornamentais localizada no bairro Imigrantes.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A ação ocorreu após denúncia do representante do estabelecimento, que informou à corporação que os furtos vinham acontecendo há algumas semanas.
Durante patrulhamento nas imediações, a equipe da Base Avançada do bairro localizou o suspeito e realizou a abordagem. Com ele, os agentes encontraram R$ 100 em dinheiro.
Questionado, o homem confessou o crime e relatou que vendeu parte das flores para um comerciante da região por R$ 50 e doou uma unidade a uma moradora.
A GCM conseguiu recuperar as flores com os receptadores e encaminhou a ocorrência à delegacia.
O comerciante foi autuado por receptação e acabou liberado após pagamento de fiança. Já o autor do furto permaneceu preso à disposição da Justiça e responderá pelo crime de furto qualificado.