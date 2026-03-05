A Guarda Civil Municipal (GCM) de Holambra prendeu, na quarta-feira (4), um homem acusado de furtar orquídeas de uma empresa de plantas ornamentais localizada no bairro Imigrantes.

A ação ocorreu após denúncia do representante do estabelecimento, que informou à corporação que os furtos vinham acontecendo há algumas semanas.

Durante patrulhamento nas imediações, a equipe da Base Avançada do bairro localizou o suspeito e realizou a abordagem. Com ele, os agentes encontraram R$ 100 em dinheiro.