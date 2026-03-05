O certame lpara definir a operação do transporte coletivo de Campinas pelos próximos 15 anos apontou quem são os novos grupos empresariais que assumirão o sistema da cidade. O resultado do leilão realizado na B3, em São Paulo, teve a Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda. como vencedora do Lote Sul, enquanto o Consórcio Grande Campinas ficou com o Lote Norte.

A Sancetur apresentou tarifa de remuneração de R$ 9,54 no Lote Sul, partindo de um valor inicial de R$ 11,21, o que representou deságio de 14,9%. Já o Consórcio Grande Campinas venceu o Lote Norte com tarifa de R$ 9,49, frente ao valor inicial de R$ 11,76, registrando deságio de 19,3%.

O novo contrato prevê a concessão da operação do sistema por 15 anos, com possibilidade de prorrogação por mais cinco, incluindo também serviços nos terminais e estações do BRT, transporte especializado para pessoas com deficiência (PAI-Serviço) e a gestão da bilhetagem eletrônica.

Sancetur amplia presença regional