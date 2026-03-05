A licitação que vai definir o novo sistema de transporte coletivo de Campinas marcou o fim de um ciclo histórico no setor. Após anos à frente da operação dos ônibus da cidade, os grupos ligados ao conglomerado Belarmino e ao consórcio formado por empresas que já atuavam no sistema campineiro foram derrotados no certame realizado nesta quinta-feira (5), na sede da B3, em São Paulo.

Com o resultado do leilão, as empresas que controlavam o transporte coletivo deixam o sistema, abrindo espaço para novos operadores. O modelo vigente era operado por companhias vinculadas ao chamado Grupo Belarmino, responsável pela VB Transportes, além do consórcio formado por Expresso Campibus, Onicamp Transportes e Itajaí Transportes Coletivos, que integravam a estrutura atual do sistema municipal.

No novo modelo, os dois lotes da concessão foram vencidos por outros grupos. O Lote Sul, que reúne as regiões Leste, Sul e Sudoeste da cidade, ficou com a Sancetur - Santa Cecília Turismo Ltda, ligada ao empresário Marco Antonio Abi Chedid. Já o Lote Norte, que engloba as regiões Norte, Oeste e Noroeste, foi arrematado pelo Consórcio Grande Campinas.

Derrota dos atuais operadores