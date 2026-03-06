Um homem identificado como Gilvan Nunes da Silva morreu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (5), em Holambra. O caso aconteceu por volta das 23h20, na Avenida das Tulipas. A vítima conduzia uma motocicleta e sofreu uma queda, mas a dinâmica do acidente ainda será investigada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com as informações apuradas, uma equipe policial que patrulhava a região foi abordada por um homem nas proximidades. A testemunha informou que havia uma pessoa caída no solo alguns metros à frente.

Os agentes foram até o ponto indicado e encontraram o motociclista já sem sinais vitais. Poucos metros adiante, a motocicleta estava sobre a calçada.