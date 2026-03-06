O processo que vai definir a nova operação do transporte coletivo de Campinas entra agora em uma etapa técnica decisiva após o leilão realizado na última quinta-feira (5), na sede da B3, em São Paulo. As empresas vencedoras precisam apresentar novas planilhas de custos e documentação que comprovem a viabilidade econômica das propostas apresentadas durante a disputa.

A primeira etapa dessa fase prevê a entrega das planilhas atualizadas de custos, que deve ocorrer em até cinco dias úteis, prazo que pode ser prorrogado por mais cinco. Os documentos detalham todos os gastos da operação — como frota, funcionários, manutenção e estrutura — já ajustados ao valor final da tarifa de remuneração ofertada no leilão, que foi reduzida durante a disputa de lances.

Caso a empresa vencedora não consiga comprovar que a tarifa proposta é viável, a comissão poderá convocar a segunda colocada no certame para assumir a concessão.