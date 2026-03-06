06 de março de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria traz raios e ventania para Campinas nesta sexta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Instabilidade volta à Região Metropolitana de Campinas com possibilidade de tempestades, raios e rajadas de vento.
sexta-feira (6) começa com mudança no tempo na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Após um período de estabilidade, a previsão indica a chegada de chuva em todas as áreas da região.

A instabilidade deve aparecer já durante a manhã, com registro de precipitação em diferentes pontos da RMC. Ao longo da tarde, há condições para a formação de tempestades isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O dia também será marcado por calor e sensação de abafamento. As temperaturas devem variar entre 19°C e 29°C, cenário que favorece a formação de nuvens carregadas típicas do verão.

Para o restante do final de semana, a tendência é de continuidade do tempo instável, com novas pancadas de chuva e temperaturas elevadas na região.

