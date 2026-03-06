A sexta-feira (6) começa com mudança no tempo na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Após um período de estabilidade, a previsão indica a chegada de chuva em todas as áreas da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A instabilidade deve aparecer já durante a manhã, com registro de precipitação em diferentes pontos da RMC. Ao longo da tarde, há condições para a formação de tempestades isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O dia também será marcado por calor e sensação de abafamento. As temperaturas devem variar entre 19°C e 29°C, cenário que favorece a formação de nuvens carregadas típicas do verão.