A sexta-feira (6) começa com mudança no tempo na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Após um período de estabilidade, a previsão indica a chegada de chuva em todas as áreas da região.
A instabilidade deve aparecer já durante a manhã, com registro de precipitação em diferentes pontos da RMC. Ao longo da tarde, há condições para a formação de tempestades isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.
O dia também será marcado por calor e sensação de abafamento. As temperaturas devem variar entre 19°C e 29°C, cenário que favorece a formação de nuvens carregadas típicas do verão.
Para o restante do final de semana, a tendência é de continuidade do tempo instável, com novas pancadas de chuva e temperaturas elevadas na região.