Uma abordagem do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de uma arma de fogo na noite de quinta-feira (5), no bairro Jardim Fernanda, em Campinas.

Durante patrulhamento tático na área do 47º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), os policiais abordaram uma caminhonete Toyota Hilux ocupada por quatro homens.

Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmado que um dos ocupantes possuía um mandado de prisão em aberto.