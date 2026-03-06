Uma motorista de 42 anos ficou ferida após um acidente na manhã desta quinta-feira na Avenida Moraes Salles, na região central de Campinas.

A colisão aconteceu próximo ao Viaduto Laurão, antes do cruzamento com a Rua Dr. Paulo Castro Pupo Nogueira. Segundo informações iniciais, a condutora perdeu o controle da direção, atingiu uma árvore no canteiro central e o veículo chegou a capotar.

Apesar do capotamento, o carro parou com as rodas novamente voltadas para a pista.