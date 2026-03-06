06 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MANHÃ DE ACIDENTE

Carro capota e para em pé após atingir árvore na Moraes Salles

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Simone Paradella
Motorista de 42 anos foi socorrida e levada ao Hospital Mário Gatti após perder o controle do veículo e capotar na Avenida Moraes Salles.
Motorista de 42 anos foi socorrida e levada ao Hospital Mário Gatti após perder o controle do veículo e capotar na Avenida Moraes Salles.

Uma motorista de 42 anos ficou ferida após um acidente na manhã desta quinta-feira na Avenida Moraes Salles, na região central de Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A colisão aconteceu próximo ao Viaduto Laurão, antes do cruzamento com a Rua Dr. Paulo Castro Pupo Nogueira. Segundo informações iniciais, a condutora perdeu o controle da direção, atingiu uma árvore no canteiro central e o veículo chegou a capotar.

Apesar do capotamento, o carro parou com as rodas novamente voltadas para a pista.

A motorista foi atendida por equipes de resgate e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. O estado de saúde dela não foi informado.

Agentes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas estiveram no local para orientar o trânsito e apoiar o atendimento da ocorrência.

O veículo permaneceu na via aguardando remoção por guincho particular, e as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Comentários

Comentários