Uma motorista de 42 anos ficou ferida após um acidente na manhã desta quinta-feira na Avenida Moraes Salles, na região central de Campinas.
A colisão aconteceu próximo ao Viaduto Laurão, antes do cruzamento com a Rua Dr. Paulo Castro Pupo Nogueira. Segundo informações iniciais, a condutora perdeu o controle da direção, atingiu uma árvore no canteiro central e o veículo chegou a capotar.
Apesar do capotamento, o carro parou com as rodas novamente voltadas para a pista.
A motorista foi atendida por equipes de resgate e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. O estado de saúde dela não foi informado.
Agentes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas estiveram no local para orientar o trânsito e apoiar o atendimento da ocorrência.
O veículo permaneceu na via aguardando remoção por guincho particular, e as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.