As feiras livres de Valinhos terão uma atração especial nos próximos dias com a participação do projeto Doce Brinquedo, que fará distribuição gratuita de pipoca doce e salgada, sorvete e algodão doce para o público.
A iniciativa estará presente no sábado (7) durante a tradicional Feira do Agricultor, realizada no Parque Municipal, das 6h às 10h.
Já no dia 14, o projeto participará da Feira do Povo, que acontece em frente à Prefeitura, das 8h às 13h.
Além da programação especial, as feiras livres de Valinhos continuam oferecendo frutas, verduras e legumes frescos diretamente dos produtores locais, além de diversos outros alimentos.
Coordenadas pela Prefeitura por meio da Secretaria do Verde e da Agricultura, as feiras vêm se consolidando como espaços de convivência, lazer e incentivo à economia local.
A participação do projeto Doce Brinquedo reforça esse caráter acolhedor e familiar, ampliando as opções de entretenimento para crianças e adultos. A programação é gratuita e aberta a toda a população.