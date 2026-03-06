As feiras livres de Valinhos terão uma atração especial nos próximos dias com a participação do projeto Doce Brinquedo, que fará distribuição gratuita de pipoca doce e salgada, sorvete e algodão doce para o público.

A iniciativa estará presente no sábado (7) durante a tradicional Feira do Agricultor, realizada no Parque Municipal, das 6h às 10h.

Já no dia 14, o projeto participará da Feira do Povo, que acontece em frente à Prefeitura, das 8h às 13h.