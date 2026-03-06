Uma família recebeu apoio da PMR (Polícia Militar Rodoviária) para levar um bebê de seis meses com crise respiratória a um hospital em Campinas. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira, por volta das 8h30, no km 108 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré.
Os policiais seguiam no sentido capital quando o condutor de um VW T-Cross começou a sinalizar pedindo ajuda.
Durante a abordagem, o motorista explicou que levava o filho para um hospital particular em Campinas, pois o bebê havia voltado a apresentar dificuldades respiratórias durante a madrugada.
Segundo o pai, a criança já havia passado por duas semanas de internação anteriormente, após receber diagnóstico de bronquiolite.
Diante da urgência da situação e do tráfego intenso na rodovia, os policiais realizaram a escolta do veículo até a unidade hospitalar.
A criança foi atendida imediatamente pela equipe médica e, após avaliação do quadro clínico, permaneceu em observação.