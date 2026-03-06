Uma família recebeu apoio da PMR (Polícia Militar Rodoviária) para levar um bebê de seis meses com crise respiratória a um hospital em Campinas. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira, por volta das 8h30, no km 108 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os policiais seguiam no sentido capital quando o condutor de um VW T-Cross começou a sinalizar pedindo ajuda.

Durante a abordagem, o motorista explicou que levava o filho para um hospital particular em Campinas, pois o bebê havia voltado a apresentar dificuldades respiratórias durante a madrugada.