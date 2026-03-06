06 de março de 2026
HERÓIS DA ESTRADA

Polícia abre caminho na Anhaguera para salvar bebê de 6 meses

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMR
Polícia Rodoviária auxiliou família de Sumaré a levar bebê com crise respiratória até hospital em Campinas.
Uma família recebeu apoio da PMR (Polícia Militar Rodoviária) para levar um bebê de seis meses com crise respiratória a um hospital em Campinas. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira, por volta das 8h30, no km 108 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré.

Os policiais seguiam no sentido capital quando o condutor de um VW T-Cross começou a sinalizar pedindo ajuda.

Durante a abordagem, o motorista explicou que levava o filho para um hospital particular em Campinas, pois o bebê havia voltado a apresentar dificuldades respiratórias durante a madrugada.

Segundo o pai, a criança já havia passado por duas semanas de internação anteriormente, após receber diagnóstico de bronquiolite.

Diante da urgência da situação e do tráfego intenso na rodovia, os policiais realizaram a escolta do veículo até a unidade hospitalar.

A criança foi atendida imediatamente pela equipe médica e, após avaliação do quadro clínico, permaneceu em observação.

