A quarta-feira começa a mostrar os primeiros sinais de mudança no tempo em Campinas e região. Embora o dia ainda seja de predomínio de tempo firme e sem previsão significativa de chuva, a aproximação de uma frente fria começa a alterar gradualmente as condições atmosféricas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A manhã segue fria, mas menos rigorosa do que nos dias anteriores. A temperatura mínima prevista é de 12 graus, com sensação térmica próxima de 11 graus ao amanhecer.
Já durante a tarde, os termômetros avançam até os 26 graus, ampliando ainda mais a diferença entre os períodos mais frios e mais quentes do dia. O aumento da nebulosidade será um dos sinais mais claros dessa transição.
O sol continua aparecendo, mas divide espaço com muitas nuvens ao longo do dia, cenário que deve se tornar ainda mais evidente durante a noite. Apesar disso, não há expectativa de chuva relevante nesta quarta-feira.
A umidade relativa do ar segue em níveis relativamente confortáveis para a época do ano, sem apresentar a queda mais acentuada observada no início da semana. Isso ajuda a amenizar os efeitos do tempo seco, mesmo com a presença do sol durante a tarde.
A quarta-feira funciona como uma espécie de ponte entre o período de tempo estável e a mudança prevista para a segunda metade da semana. A tendência é que a frente fria avance gradualmente pelo Sudeste, aumentando a nebulosidade e elevando as chances de chuva nos próximos dias.