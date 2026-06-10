11 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria começa a mudar o tempo em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Quarta-feira terá manhã fria, tarde mais quente e aumento de nuvens com aproximação de frente fria.
Quarta-feira terá manhã fria, tarde mais quente e aumento de nuvens com aproximação de frente fria.

A quarta-feira começa a mostrar os primeiros sinais de mudança no tempo em Campinas e região. Embora o dia ainda seja de predomínio de tempo firme e sem previsão significativa de chuva, a aproximação de uma frente fria começa a alterar gradualmente as condições atmosféricas.

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A manhã segue fria, mas menos rigorosa do que nos dias anteriores. A temperatura mínima prevista é de 12 graus, com sensação térmica próxima de 11 graus ao amanhecer.

Já durante a tarde, os termômetros avançam até os 26 graus, ampliando ainda mais a diferença entre os períodos mais frios e mais quentes do dia. O aumento da nebulosidade será um dos sinais mais claros dessa transição.

O sol continua aparecendo, mas divide espaço com muitas nuvens ao longo do dia, cenário que deve se tornar ainda mais evidente durante a noite. Apesar disso, não há expectativa de chuva relevante nesta quarta-feira.

A umidade relativa do ar segue em níveis relativamente confortáveis para a época do ano, sem apresentar a queda mais acentuada observada no início da semana. Isso ajuda a amenizar os efeitos do tempo seco, mesmo com a presença do sol durante a tarde.

A quarta-feira funciona como uma espécie de ponte entre o período de tempo estável e a mudança prevista para a segunda metade da semana. A tendência é que a frente fria avance gradualmente pelo Sudeste, aumentando a nebulosidade e elevando as chances de chuva nos próximos dias.

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