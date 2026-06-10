A quarta-feira começa a mostrar os primeiros sinais de mudança no tempo em Campinas e região. Embora o dia ainda seja de predomínio de tempo firme e sem previsão significativa de chuva, a aproximação de uma frente fria começa a alterar gradualmente as condições atmosféricas.

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A manhã segue fria, mas menos rigorosa do que nos dias anteriores. A temperatura mínima prevista é de 12 graus, com sensação térmica próxima de 11 graus ao amanhecer.

Já durante a tarde, os termômetros avançam até os 26 graus, ampliando ainda mais a diferença entre os períodos mais frios e mais quentes do dia. O aumento da nebulosidade será um dos sinais mais claros dessa transição.