A decisão da Prefeitura de Campinas de instalar a Arena do Torcedor na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, virou alvo de críticas da vereadora Paolla Miguel (PT). A parlamentar questionou a mudança do local das transmissões dos jogos do Brasil na Copa do Mundo, que tradicionalmente ocorriam na região central, no Largo do Rosário, com a instalação de telões.
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Para Paolla, a escolha do Taquaral entra em contradição com o discurso da gestão Dário Saadi (Republicanos) sobre a necessidade de revitalizar o Centro e estimular a circulação de pessoas na região. A vereadora afirmou que o Centro oferece mais acesso por transporte público e poderia receber um evento capaz de movimentar o comércio local durante a Copa.
“Vocês viram que a transmissão da Copa não foi mais acontecer no centro? Que o prefeito Dário Saad resolveu colocar um telão lá na região do Taquaral? Poxa, prefeito, o senhor fala tanto da ocupação do centro, de revitalizar, de ajudar os comerciantes. E aí, Dário, esqueceu do centro de Campinas? Abandonou a região depois da eleição?”, criticou.
Divulgação/CMC
A parlamentar também associou a crítica a iniciativas recentes da própria Prefeitura voltadas à reocupação da área central. Nos últimos meses, a administração municipal tem defendido projetos para atrair moradores, empresas e investimentos ao Centro. Para Paolla, retirar da região um evento de grande apelo popular enfraquece esse discurso.
“Nada contra o Taquaral, mas a região central é muito mais acessível de transporte, é muito mais democrático, muito mais barato. E é nesse momento que a gente tem a oportunidade, inclusive, de fazer a nossa economia girar, fazendo com que o nosso comércio local gire, tendo mais gente nas ruas, ocupando as ruas, circulando para a nossa cidade”, afirmou.
A vereadora encerrou a manifestação questionando a real prioridade da gestão em relação ao Centro. “E agora eu te pergunto, por que será que o prefeito tomou essa decisão? Ele quer de verdade recuperar o centro?”, disse.
Prefeitura rebate
Procurada pelo Portal Sampi Campinas, a administração municipal enviou a seguinte nota: A Prefeitura de Campinas informa que a Arena do Torcedor para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira foi transferida do Largo do Rosário para a Praça Arautos da Paz com o objetivo de oferecer mais conforto, segurança e estrutura ao público.
A Praça Arautos da Paz é um dos principais espaços de eventos da cidade, localizada ao lado da Lagoa do Taquaral, principal referência de lazer, esporte e cultura de Campinas. Com 65 mil metros quadrados de área, o local é mais de dez vezes maior que o Largo do Rosário, que possui cerca de 6 mil metros quadrados, e tem capacidade para receber mais de 50 mil pessoas.
A mudança não representa qualquer desvalorização da região central, que segue sendo uma prioridade da Prefeitura em suas políticas de desenvolvimento urbano, cultural e econômico.
A administração municipal, inclusive, incentiva que bares, restaurantes e demais estabelecimentos do Centro participem do clima de torcida durante os jogos da Seleção. A Prefeitura está à disposição para orientar comerciantes e empreendedores quanto aos procedimentos necessários para a realização de transmissões e ações relacionadas ao evento, incluindo a emissão de autorizações e alvarás quando necessário.
Arena na Arautos da Paz
Divulgação/PMC
Neste ano, os jogos da Seleção Brasileira serão transmitidos gratuitamente na Praça Arautos da Paz, no Taquaral. A estrutura terá um telão de LED de 12 metros de largura por 7 metros de altura, banheiros químicos, posto médico, esquema de segurança e área de alimentação com barracas e food trucks.
A proposta oficial é oferecer um espaço preparado para reunir torcedores da cidade e da região em ambiente de festa, com estrutura de apoio e programação gastronômica.
A primeira transmissão será no sábado, 13 de junho, às 19h, no jogo entre Brasil e Marrocos. Os food trucks e barracas começam a funcionar a partir das 14h. A segunda partida será contra o Haiti, em 19 de junho, às 21h30, quando a arena também receberá o Festival Sabores da Terra, com temática caipira. O terceiro jogo da primeira fase será contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h.
Caso o Brasil avance na competição, a Arena do Torcedor continuará com a transmissão das partidas das fases seguintes.