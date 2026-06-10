A decisão da Prefeitura de Campinas de instalar a Arena do Torcedor na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, virou alvo de críticas da vereadora Paolla Miguel (PT). A parlamentar questionou a mudança do local das transmissões dos jogos do Brasil na Copa do Mundo, que tradicionalmente ocorriam na região central, no Largo do Rosário, com a instalação de telões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Para Paolla, a escolha do Taquaral entra em contradição com o discurso da gestão Dário Saadi (Republicanos) sobre a necessidade de revitalizar o Centro e estimular a circulação de pessoas na região. A vereadora afirmou que o Centro oferece mais acesso por transporte público e poderia receber um evento capaz de movimentar o comércio local durante a Copa.

“Vocês viram que a transmissão da Copa não foi mais acontecer no centro? Que o prefeito Dário Saad resolveu colocar um telão lá na região do Taquaral? Poxa, prefeito, o senhor fala tanto da ocupação do centro, de revitalizar, de ajudar os comerciantes. E aí, Dário, esqueceu do centro de Campinas? Abandonou a região depois da eleição?”, criticou.