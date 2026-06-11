O Ministério Público de São Paulo ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a criação de mais de 100 cargos comissionados na Câmara. A ação foi protocolada em abril e tramita no Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.

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De acordo com o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, as regras violam as Constituições Federal e Estadual ao instituir cargos em comissão que não se destinam a funções de assessoramento, chefia ou direção — mas sim a atribuições técnicas, burocráticas e operacionais, que deveriam ser ocupadas por servidores de carreira aprovados em concurso público.

As normas questionadas são a Resolução nº 1.038/2025 e a Lei Complementar nº 573/2025, ambas da Câmara Municipal de Campinas. Segundo o MPSP, elas ampliaram significativamente a estrutura de cargos comissionados do Legislativo local com a criação de: