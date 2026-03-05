Uma mulher foi presa em flagrante na quarta-feira (4) durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) em um apartamento no Loteamento Parque Real, em Mogi Guaçu. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 18 quilos de entorpecentes, além de arma de fogo e materiais utilizados no tráfico.

De acordo com a Polícia Civil, o imóvel, localizado na Rua Ângela Armani de Oliveira, era utilizado como depósito para armazenamento e distribuição de drogas em grande escala. A investigação foi conduzida pela equipe da Dise da Delegacia Seccional de Mogi Guaçu, com base em monitoramento e trabalho de inteligência.

Durante o período de vigilância, os policiais observaram a suspeita chegando ao local com uma mochila vazia. Minutos depois, ela deixou o apartamento com o volume aparentemente mais pesado.