Uma mulher foi presa em flagrante na quarta-feira (4) durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) em um apartamento no Loteamento Parque Real, em Mogi Guaçu. A ação resultou na apreensão de aproximadamente 18 quilos de entorpecentes, além de arma de fogo e materiais utilizados no tráfico.
De acordo com a Polícia Civil, o imóvel, localizado na Rua Ângela Armani de Oliveira, era utilizado como depósito para armazenamento e distribuição de drogas em grande escala. A investigação foi conduzida pela equipe da Dise da Delegacia Seccional de Mogi Guaçu, com base em monitoramento e trabalho de inteligência.
Durante o período de vigilância, os policiais observaram a suspeita chegando ao local com uma mochila vazia. Minutos depois, ela deixou o apartamento com o volume aparentemente mais pesado.
Na abordagem, os agentes encontraram um tijolo de pasta base de cocaína dentro da mochila. Questionada, a mulher admitiu que havia mais drogas no interior do imóvel.
Durante as buscas no apartamento, os policiais localizaram sete tijolos de cocaína, nove tijolos de crack e um tijolo da droga sintética conhecida como “ice”. Também foram apreendidos um revólver calibre .38 com munições, balança de precisão, materiais para embalo, R$ 300 em dinheiro, um celular e uma faca com resquícios de entorpecente.
Segundo os investigadores, a quantidade de drogas apreendida é considerada expressiva e poderia abastecer diversos pontos de tráfico em Mogi Guaçu e cidades da região.
A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Após audiência de custódia, permanece à disposição da Justiça.