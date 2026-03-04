Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Campinas realiza nesta sexta-feira (6) a 4ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026. O evento, que reúne a Secretaria de Trabalho e Renda e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, oferece mais de mil vagas de emprego em diversos setores da economia. A ação será das 9h às 16h, no Palácio da Cidade, localizado na Praça Guilherme de Almeida, no Centro.

A iniciativa reúne 22 empresas que farão processos seletivos presenciais. Antes das entrevistas, os candidatos passam por uma triagem da equipe do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador), que direciona os perfis mais adequados para as vagas disponíveis. Moradores de Campinas e região podem participar.

Além das oportunidades de trabalho, o feirão oferece serviços de empreendedorismo e orientação financeira. A Casa do Empreendedor, o Sebrae e o Banco do Povo estarão no local para atender Microempreendedores Individuais e quem busca alternativas de geração de renda.