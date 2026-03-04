Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (2), em Sumaré, suspeito de tentativa de homicídio contra a própria filha, uma criança de apenas dois anos. Segundo a polícia, ele teria jogado combustível dentro do veículo em que estava com a menina e também sobre o próprio corpo, com a intenção de atear fogo.

De acordo com as investigações, o suspeito havia enviado mensagens de ameaça à ex-companheira, mãe da criança, informando que colocaria fogo no carro. O casal estava separado desde o final do ano passado.

Após ser alertada, a Polícia Militar iniciou uma perseguição ao veículo. Durante a fuga, o homem perdeu o controle da direção e capotou o carro.