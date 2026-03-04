Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da linha 189 (JD. COLUMBIA / TERM. CENTRAL) foi registrado na manhã desta quarta-feira (4) na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas.
A colisão ocorreu por volta das 8h, no km 70, no sentido Sul. De acordo com a concessionária Concessionária Colinas, o ônibus trafegava pela faixa 2 de rolamento quando, por motivos ainda desconhecidos, a motocicleta colidiu na lateral do coletivo.
Após o impacto, a moto tombou e ficou presa embaixo do ônibus.
No momento do acidente, o veículo estava sem passageiros. O motorista do ônibus não sofreu ferimentos e assinou termo de recusa de atendimento médico.
Artesp
Os dois ocupantes da motocicleta ficaram feridos. O piloto sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu, enquanto o garupa teve ferimentos moderados e foi encaminhado por ambulância para atendimento médico.
Equipes de resgate e atendimento da concessionária atuaram no local. Houve interdição do acostamento no trecho, mas não foi registrado congestionamento significativo.
As causas do acidente serão apuradas.