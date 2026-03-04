04 de março de 2026
ACIDENTE

Moto tomba e para embaixo de ônibus na Santos Dumont em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp
Colisão entre moto e ônibus da linha 1.89 deixa dois feridos na SP-75, nesta manhã de quarta-feira.
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da linha 189 (JD. COLUMBIA / TERM. CENTRAL) foi registrado na manhã desta quarta-feira (4) na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas.

A colisão ocorreu por volta das 8h, no km 70, no sentido Sul. De acordo com a concessionária Concessionária Colinas, o ônibus trafegava pela faixa 2 de rolamento quando, por motivos ainda desconhecidos, a motocicleta colidiu na lateral do coletivo.

Após o impacto, a moto tombou e ficou presa embaixo do ônibus.

No momento do acidente, o veículo estava sem passageiros. O motorista do ônibus não sofreu ferimentos e assinou termo de recusa de atendimento médico.


Artesp

Os dois ocupantes da motocicleta ficaram feridos. O piloto sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu, enquanto o garupa teve ferimentos moderados e foi encaminhado por ambulância para atendimento médico.

Equipes de resgate e atendimento da concessionária atuaram no local. Houve interdição do acostamento no trecho, mas não foi registrado congestionamento significativo.

As causas do acidente serão apuradas.

