Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da linha 189 (JD. COLUMBIA / TERM. CENTRAL) foi registrado na manhã desta quarta-feira (4) na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas.

A colisão ocorreu por volta das 8h, no km 70, no sentido Sul. De acordo com a concessionária Concessionária Colinas, o ônibus trafegava pela faixa 2 de rolamento quando, por motivos ainda desconhecidos, a motocicleta colidiu na lateral do coletivo.

Após o impacto, a moto tombou e ficou presa embaixo do ônibus.