A recusa ao teste do bafômetro foi, pelo segundo mês consecutivo, a infração de trânsito mais registrada nas operações integradas de fiscalização realizadas em Campinas. As ações foram conduzidas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC) em parceria com a Guarda Municipal de Campinas e a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Durante 27 operações realizadas em fevereiro, foram identificadas 670 condutas de risco. Entre elas, 86 motoristas se recusaram a realizar o teste com etilômetro, o que representa 12,83% do total de infrações registradas.

A maioria das autuações por recusa foi aplicada a veículos emplacados em Campinas — 47 casos, o equivalente a 54,6% das infrações desse tipo.