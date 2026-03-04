A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas prendeu em flagrante, na terça-feira (3), o sócio de um estacionamento suspeito de participar de um golpe financeiro contra o banco Santander. O valor do prejuízo é de R$ 75.100, referente a um financiamento fraudulento de uma caminhonete Fiat Toro que sequer existia no local.

Segundo a polícia, o golpe foi descoberto após alerta do setor antifraude da instituição financeira. O financiamento foi feito utilizando os dados de uma vítima que mora em Guarulhos, mas com a senha pessoal do próprio investigado.

No momento da abordagem, o estabelecimento estava fechado. O suspeito negou envolvimento, mas os policiais constataram que o valor financiado já havia caído na conta bancária dele, embora bloqueado pelo banco. Na delegacia, ele confessou informalmente a participação no esquema, alegando ter sido aliciado por outros dois criminosos. A investigação aponta que o grupo utiliza vírus para roubar dados de vítimas e realizar financiamentos fraudulentos.