A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Novo I, em Mogi Guaçu. No local, os agentes encontraram uma mulher visivelmente abalada e com marcas de agressão, incluindo sinais de enforcamento.

Segundo o relato da vítima, ela teria sido agredida e enforcada pelo marido após uma discussão relacionada a tarefas domésticas. Ainda de acordo com a mulher, o companheiro também exigiu que ela deixasse a própria residência.

Questionado pelos policiais, o suspeito confirmou que houve uma discussão entre o casal, mas negou ter cometido agressões físicas. Ele afirmou que a mulher teria saído de casa por vontade própria após o desentendimento.