VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Discussão termina com mulher enforcada e marido preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Vítima foi encontrada ferida na rua após ser expulsa de casa pelo companheiro; agressor negou as agressões, mas acabou detido
Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Novo I, em Mogi Guaçu. No local, os agentes encontraram uma mulher visivelmente abalada e com marcas de agressão, incluindo sinais de enforcamento.

Segundo o relato da vítima, ela teria sido agredida e enforcada pelo marido após uma discussão relacionada a tarefas domésticas. Ainda de acordo com a mulher, o companheiro também exigiu que ela deixasse a própria residência.

Questionado pelos policiais, o suspeito confirmou que houve uma discussão entre o casal, mas negou ter cometido agressões físicas. Ele afirmou que a mulher teria saído de casa por vontade própria após o desentendimento.

Diante dos indícios de violência e do estado da vítima, ambos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu.

Após analisar os relatos e os elementos apresentados, o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do homem pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal.

