03 de março de 2026
FISCALIZAÇÃO

Unicamp aplica 60 ‘multas morais’ em ação de trânsito no campus

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Emdec e Unicamp iniciam campanha com “multas morais” e orientação a motoristas no campus de Barão Geraldo.
A manhã de segunda-feira (2) marcou o início da campanha educativa de trânsito no campus da Unicamp, em Barão Geraldo. Em uma ação conjunta entre a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e a universidade, cerca de 60 “multas morais” foram fixadas em veículos estacionados irregularmente.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A iniciativa tem como objetivo alertar os motoristas sobre infrações comuns e promover um trânsito mais seguro dentro da Cidade Universitária Zeferino Vaz. Durante os próximos dez dias úteis, até o dia 13 de março, agentes de mobilidade e educadores da Emdec vão percorrer pontos estratégicos do campus para orientar condutores e distribuir materiais informativos.

Além das abordagens, cerca de seis mil folhetos foram entregues pela Secretaria de Vivência nos Campi com orientações sobre as regras de trânsito, como o respeito às vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, a proibição de estacionar sobre faixas de pedestres e a atenção à sinalização de solo e placas.

A ação atende a uma solicitação da Prefeitura Universitária da Unicamp, diante da recorrência de infrações como estacionamento em locais proibidos e uso indevido de vagas especiais.

A partir do dia 16 de março, dois agentes da Emdec atuarão no campus entre 7h e 19h, com apoio de viaturas, para aplicar penalidades de fato, incluindo multas e remoção de veículos. A orientação é que motoristas redobrem a atenção à sinalização, especialmente nas áreas regulamentadas.

