A manhã de segunda-feira (2) marcou o início da campanha educativa de trânsito no campus da Unicamp, em Barão Geraldo. Em uma ação conjunta entre a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e a universidade, cerca de 60 “multas morais” foram fixadas em veículos estacionados irregularmente.

A iniciativa tem como objetivo alertar os motoristas sobre infrações comuns e promover um trânsito mais seguro dentro da Cidade Universitária Zeferino Vaz. Durante os próximos dez dias úteis, até o dia 13 de março, agentes de mobilidade e educadores da Emdec vão percorrer pontos estratégicos do campus para orientar condutores e distribuir materiais informativos.

Além das abordagens, cerca de seis mil folhetos foram entregues pela Secretaria de Vivência nos Campi com orientações sobre as regras de trânsito, como o respeito às vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, a proibição de estacionar sobre faixas de pedestres e a atenção à sinalização de solo e placas.