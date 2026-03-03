A manhã de segunda-feira (2) marcou o início da campanha educativa de trânsito no campus da Unicamp, em Barão Geraldo. Em uma ação conjunta entre a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e a universidade, cerca de 60 “multas morais” foram fixadas em veículos estacionados irregularmente.
A iniciativa tem como objetivo alertar os motoristas sobre infrações comuns e promover um trânsito mais seguro dentro da Cidade Universitária Zeferino Vaz. Durante os próximos dez dias úteis, até o dia 13 de março, agentes de mobilidade e educadores da Emdec vão percorrer pontos estratégicos do campus para orientar condutores e distribuir materiais informativos.
Além das abordagens, cerca de seis mil folhetos foram entregues pela Secretaria de Vivência nos Campi com orientações sobre as regras de trânsito, como o respeito às vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, a proibição de estacionar sobre faixas de pedestres e a atenção à sinalização de solo e placas.
A ação atende a uma solicitação da Prefeitura Universitária da Unicamp, diante da recorrência de infrações como estacionamento em locais proibidos e uso indevido de vagas especiais.
A partir do dia 16 de março, dois agentes da Emdec atuarão no campus entre 7h e 19h, com apoio de viaturas, para aplicar penalidades de fato, incluindo multas e remoção de veículos. A orientação é que motoristas redobrem a atenção à sinalização, especialmente nas áreas regulamentadas.