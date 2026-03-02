Um homem de 27 anos foi preso na noite da última terça-feira (24) após agredir a companheira, de 38 anos, dentro do Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana. A vítima havia dado à luz gêmeos há 18 dias, e os bebês, prematuros, permaneciam internados com ela na unidade de saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o relato da mulher à Gama (Guarda Municipal de Americana), o suspeito compareceu ao hospital para acompanhá-la, mas a situação se deteriorou quando ela questionou as constantes saídas dele sem prestar auxílio nos cuidados com os recém-nascidos. O homem teria se alterado, começado a xingar a vítima, puxado seu cabelo e desferido murros contra a parede.

Uma enfermeira plantonista presenciou as agressões e confirmou a versão da vítima. A mulher não sofreu ferimentos, mas relatou ter se sentido ameaçada, pois o agressor teria dito que, se a polícia fosse acionada e ele fosse preso, haveria consequências.