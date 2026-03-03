Um acidente entre duas carretas provocou bloqueio parcial na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, na madrugada desta terça-feira (3). A colisão ocorreu às 4h52, no km 131, nas proximidades do trevo da Leroy Merlin, no sentido Jacareí (Sul).
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, os dois veículos seguiam pela pista Sul quando uma das carretas atingiu a traseira da outra. Após o impacto, um dos veículos pegou fogo.
As chamas atingiram somente o semirreboque, que transportava carga de tinta. A cabine foi preservada. A outra carreta envolvida não teve incêndio.
Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao fogo. Uma pessoa foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde não foi informado.
Os veículos permaneceram parados sobre a faixa 3, com interdição das faixas 2 e 3 e também do acostamento. O congestionamento chegou a aproximadamente 200 metros no trecho.
As circunstâncias da colisão serão investigadas.