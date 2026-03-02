A Prefeitura de Campinas determinou que 100% da frota operacional do transporte público coletivo esteja em circulação a partir desta segunda-feira, 2 de março. A decisão foi tomada após reunião nesta sexta-feira, 27, com representantes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, da Secretaria de Transportes (Setransp) e da empresa VB Transportes e Turismo.

A medida ocorre depois de uma série de registros de falta de veículos em operação, situação que se agravou nesta semana, especialmente em linhas atendidas pela VB3.

“É inadmissível que pessoas que dependem do transporte público coletivo não possam ter previsibilidade na hora de utilizar os ônibus para realizar seus deslocamentos diários. Por isso, acionamos a Emdec e determinamos a convocação e o compromisso dos operadores envolvidos”, afirmou o prefeito Dário Saadi.

Plano de contingência