A Prefeitura de Campinas determinou que 100% da frota operacional do transporte público coletivo esteja em circulação a partir desta segunda-feira, 2 de março. A decisão foi tomada após reunião nesta sexta-feira, 27, com representantes da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, da Secretaria de Transportes (Setransp) e da empresa VB Transportes e Turismo.
A medida ocorre depois de uma série de registros de falta de veículos em operação, situação que se agravou nesta semana, especialmente em linhas atendidas pela VB3.
“É inadmissível que pessoas que dependem do transporte público coletivo não possam ter previsibilidade na hora de utilizar os ônibus para realizar seus deslocamentos diários. Por isso, acionamos a Emdec e determinamos a convocação e o compromisso dos operadores envolvidos”, afirmou o prefeito Dário Saadi.
Plano de contingência
Em paralelo à determinação, a Emdec mantém ativo o Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente às Situações de Emergência, que permite o acionamento de veículos reservas de cooperativas e de outras empresas da concessão para atender linhas consideradas críticas.
O reforço é definido com base em monitoramento remoto dos índices operacionais, fiscalização presencial e demandas registradas pela população.
Desde o dia 20 de fevereiro, a autarquia já vinha realizando operação emergencial com veículos de cooperativas para minimizar impactos aos usuários em linhas do sistema convencional que apresentaram falhas.
Agentes da mobilidade urbana também passaram a monitorar a saída dos ônibus diretamente nas garagens das empresas, intensificando a fiscalização.
Quase 40 mil autuações em 2025
A Emdec informa que a atuação atual está concentrada em fiscalização rigorosa e aplicação de penalidades previstas em contrato.
Somente em 2025, foram 39,3 mil autuações aplicadas aos operadores, sendo 32,8 mil por descumprimento de viagens programadas. Também há multas relacionadas à idade da frota acima do limite contratual.
Segundo a autarquia, parte dos problemas operacionais está associada à idade média elevada da frota, o que reforça a necessidade de renovação atrelada ao novo processo licitatório.
Nova licitação
Na sessão pública realizada no último dia 25, na sede da B3, em São Paulo, cinco grupos apresentaram seis propostas para disputar a concessão do transporte coletivo de Campinas:
- Consórcio Andorinha
- Consórcio Grande Campinas
- Consórcio Mov Campinas
- Consórcio VCP Mobilidade
- Sancetur
Foram registradas três propostas para cada lote de operação (Norte e Sul). A próxima etapa será a abertura das propostas de valores e apresentação de lances, marcada para a próxima quinta-feira, dia 5 de março.