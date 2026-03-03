O ex-jogador da Ponte Preta e Corinthias, Piá foi preso na noite desta segunda-feira (2), em Sumaré, após uma tentativa de fuga durante patrulhamento policial. De acordo com o Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), os policiais avistaram o veículo do ex-atleta, um VW Polo, e perceberam que o condutor demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura.

Ele tentou mudar de direção e não obedeceu à ordem de parada. Durante a fuga, Piá entrou em um condomínio e chegou a quebrar a cancela de acesso. Após breve acompanhamento, ele foi detido pelas equipes.

Nada de ilícito foi encontrado com ele ou dentro do veículo. Questionado, o ex-jogador informou que havia um mandado de prisão em seu desfavor. A polícia confirmou a existência do documento, com pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado.