Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira (2) após um acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Valinhos.

A colisão foi registrada às 4h38, no km 81, sentido Norte. De acordo com a concessionária Autoban, a motocicleta Honda CG 160 trafegava pela faixa 1 quando, por motivos ainda desconhecidos, atingiu a traseira de um automóvel não identificado, que deixou o local.

Após o impacto, o motociclista sofreu tombamento sobre a pista. O óbito foi constatado às 5h58 pelas equipes que atenderam a ocorrência. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.