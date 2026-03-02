02 de março de 2026
Sampi Campinas
ANHANGUERA

Colisão na Anhanguera deixa um motociclista morto em Valinhos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp
Motociclista morreu após colidir na traseira de carro que deixou o local, no km 81 da rodovia, em Valinhos.
Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira (2) após um acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Valinhos.

A colisão foi registrada às 4h38, no km 81, sentido Norte. De acordo com a concessionária Autoban, a motocicleta Honda CG 160 trafegava pela faixa 1 quando, por motivos ainda desconhecidos, atingiu a traseira de um automóvel não identificado, que deixou o local.

Após o impacto, o motociclista sofreu tombamento sobre a pista. O óbito foi constatado às 5h58 pelas equipes que atenderam a ocorrência. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

Durante o atendimento, houve interdição parcial da faixa 1 e do acostamento no sentido Norte a partir das 5h18. Segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento significativo no trecho.

O caso será investigado para identificação do veículo envolvido e esclarecimento das causas da colisão.

