Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira (2) após um acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Valinhos.
A colisão foi registrada às 4h38, no km 81, sentido Norte. De acordo com a concessionária Autoban, a motocicleta Honda CG 160 trafegava pela faixa 1 quando, por motivos ainda desconhecidos, atingiu a traseira de um automóvel não identificado, que deixou o local.
Após o impacto, o motociclista sofreu tombamento sobre a pista. O óbito foi constatado às 5h58 pelas equipes que atenderam a ocorrência. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.
Durante o atendimento, houve interdição parcial da faixa 1 e do acostamento no sentido Norte a partir das 5h18. Segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento significativo no trecho.
O caso será investigado para identificação do veículo envolvido e esclarecimento das causas da colisão.