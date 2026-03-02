Um pedestre morreu após ser atropelado na madrugada desta segunda-feira, na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a Campinas-Monte Mor, na região de Hortolândia. O acidente foi registrado à 1h da manhã, no km 7, sentido Campinas, segundo informações da concessionária Rodovias do Tietê.

De acordo com os dados coletados no local, um Honda HR-V trafegava pela faixa 2 quando o pedestre teria corrido do canteiro central para a pista. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o motorista acabou atingindo o homem.

Após o atropelamento, o veículo deixou o local, mas, horas depois, o condutor se apresentou às autoridades.