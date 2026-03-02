02 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ATROPELAMENTO

Pedestre morre após tentar atravessar a Campinas-Monte Mor

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
Homem morreu após ser atingido por carro na Rodovia Campinas-Monte Mor, em Hortolândia; motorista se apresentou horas depois.
Homem morreu após ser atingido por carro na Rodovia Campinas-Monte Mor, em Hortolândia; motorista se apresentou horas depois.

Um pedestre morreu após ser atropelado na madrugada desta segunda-feira, na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a Campinas-Monte Mor, na região de Hortolândia. O acidente foi registrado à 1h da manhã, no km 7, sentido Campinas, segundo informações da concessionária Rodovias do Tietê.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com os dados coletados no local, um Honda HR-V trafegava pela faixa 2 quando o pedestre teria corrido do canteiro central para a pista. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o motorista acabou atingindo o homem.

Após o atropelamento, o veículo deixou o local, mas, horas depois, o condutor se apresentou às autoridades.

O corpo só foi retirado do local próximo das 4h da manhã, após trabalho da perícia. O automóvel foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

Durante o atendimento da ocorrência, houve interdição da faixa 1 e bloqueio do acostamento. Não houve registro de congestionamento significativo no trecho.

O caso será investigado para esclarecimento das circunstâncias do atropelamento.

Comentários

Comentários