Um pedestre morreu após ser atropelado na madrugada desta segunda-feira, na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a Campinas-Monte Mor, na região de Hortolândia. O acidente foi registrado à 1h da manhã, no km 7, sentido Campinas, segundo informações da concessionária Rodovias do Tietê.
De acordo com os dados coletados no local, um Honda HR-V trafegava pela faixa 2 quando o pedestre teria corrido do canteiro central para a pista. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o motorista acabou atingindo o homem.
Após o atropelamento, o veículo deixou o local, mas, horas depois, o condutor se apresentou às autoridades.
O corpo só foi retirado do local próximo das 4h da manhã, após trabalho da perícia. O automóvel foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.
Durante o atendimento da ocorrência, houve interdição da faixa 1 e bloqueio do acostamento. Não houve registro de congestionamento significativo no trecho.
O caso será investigado para esclarecimento das circunstâncias do atropelamento.