A Prefeitura de Campinas, em parceria com o consórcio Campi Ambiental, prorrogou as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 50 vagas para a função de coletor de resíduos. Agora, os interessados têm até o dia 13 de março para se candidatar presencialmente em uma das unidades do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador).
A decisão de estender o prazo partiu da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda com o objetivo de ampliar o acesso dos trabalhadores à oportunidade.
Os candidatos selecionados atuarão na gestão de resíduos e limpeza urbana da cidade. O salário-base é de R$ 2.208, acrescido de um adicional de insalubridade de R$ 648. A remuneração total também inclui vale-alimentação no valor de R$ 1.193,97.
Quem pode se candidatar?
Diferentemente de muitos processos seletivos, este não exige escolaridade mínima nem experiência anterior dos candidatos. A medida visa facilitar a entrada no mercado de trabalho, tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem está em situação de recolocação profissional.
“Decidimos estender o prazo para que mais trabalhadores possam se candidatar. É uma oportunidade importante, especialmente por não exigir experiência ou escolaridade, o que facilita a inserção de quem mais precisa”, destacou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade.
As inscrições são presenciais e vão até o dia 13 de março. Os interessados devem comparecer a qualquer unidade do CPAT portando os seguintes documentos:
- RG
- CPF
- Carteira de Trabalho (física ou digital)