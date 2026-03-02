02 de março de 2026
Sampi Campinas
Logo Sampi
MERCADO DE TRABALHO

Campinas segue com 50 vagas de coletor com salário de R$ 2,8 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Prefeitura de Campinas prorroga inscrições para 50 vagas de coletor de resíduos com salário de R$ 2.208 mais benefícios.
A Prefeitura de Campinas, em parceria com o consórcio Campi Ambiental, prorrogou as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 50 vagas para a função de coletor de resíduos. Agora, os interessados têm até o dia 13 de março para se candidatar presencialmente em uma das unidades do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador).

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão de estender o prazo partiu da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda com o objetivo de ampliar o acesso dos trabalhadores à oportunidade.

Os candidatos selecionados atuarão na gestão de resíduos e limpeza urbana da cidade. O salário-base é de R$ 2.208, acrescido de um adicional de insalubridade de R$ 648. A remuneração total também inclui vale-alimentação no valor de R$ 1.193,97.

Quem pode se candidatar?

Diferentemente de muitos processos seletivos, este não exige escolaridade mínima nem experiência anterior dos candidatos. A medida visa facilitar a entrada no mercado de trabalho, tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem está em situação de recolocação profissional.

“Decidimos estender o prazo para que mais trabalhadores possam se candidatar. É uma oportunidade importante, especialmente por não exigir experiência ou escolaridade, o que facilita a inserção de quem mais precisa”, destacou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade.

As inscrições são presenciais e vão até o dia 13 de março. Os interessados devem comparecer a qualquer unidade do CPAT portando os seguintes documentos:

  • RG
  • CPF
  • Carteira de Trabalho (física ou digital)

