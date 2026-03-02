A Prefeitura de Campinas, em parceria com o consórcio Campi Ambiental, prorrogou as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 50 vagas para a função de coletor de resíduos. Agora, os interessados têm até o dia 13 de março para se candidatar presencialmente em uma das unidades do CPAT (Centro Público de Apoio ao Trabalhador).

A decisão de estender o prazo partiu da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda com o objetivo de ampliar o acesso dos trabalhadores à oportunidade.

Os candidatos selecionados atuarão na gestão de resíduos e limpeza urbana da cidade. O salário-base é de R$ 2.208, acrescido de um adicional de insalubridade de R$ 648. A remuneração total também inclui vale-alimentação no valor de R$ 1.193,97.

Quem pode se candidatar?